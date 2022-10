Népszámlálás – KSH: a háztartások több mint 40 százalékáról érkezett be eddig online kérdőív

A népszámlálásban érintett mintegy ötmillió cím majdnem 43 százalékáról érkezett már be az interneten kitöltött kérdőív

- közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke pénteken online sajtótájékoztatón.

Vukovich Gabriella elmondta, péntek reggel hét óráig több mint 2,2 millió címről 4,7 milliónál is több személyi kérdőívet küldtek be online. Szinte minden magyarországi településről küldtek már be kérdőívet, az érintett települések aránya meghaladja a 99,9 százalékot.

A megyék közül Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb a kitöltési arány (48,8 százalék), a második Pest megye (47 százalék), míg a harmadik helyen Fejér megye (46,1 százalék) áll. A megyei jogú városok esetében arányaiban Érdről érkezett be eddig a legtöbb kitöltött kérdőív (53,1 százalék a kitöltési arány), a második Székesfehérvár (52,6 százalék), a harmadik Veszprém (50 százalék). Budapesten a kitöltési arány jelenleg 46,9 százalék, a fővárosi kerületek közül a XVII., a XVI., és a IV. kerület áll az első három helyen, mindegyikben meghaladja az 54 százalékot a kitöltési arány. Ezzel szemben az V., VI., VII. és VIII. kerületben nagyon alacsony ez az arány – ismertette.

Vukovich Gabriella felhívta a figyelmet arra, hogy már csak három napig, vasárnap éjfélig lehet kitölteni interneten a kérdőíveket, akik addig nem nyilatkoznak online, azokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel.

Az online kitöltők nyereményjátékban vehetnek részt, naponta öt, 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki – tette hozzá.

A KSH elnöke elmondta azt is, hogy akiknek nincs internethozzáférésük, azok a közkönyvtárak, valamint a Digitális Jólét Program pontjainak számítógépeit is használhatják a kérdőív kitöltéséhez.

Kovács Marcell, a KSH főosztályvezetője, a népszámlálás projektvezetője kiemelte, hogy a népszámlálásban való részvételnek a leggyorsabb és legkényelmesebb módja az online kérdőív kitöltése, hiszen az a felület 0-24 órában működik, a belepes.nepszamlalas2022.hu oldal bármilyen internetkapcsolattal rendelkező mobileszközön keresztül elérhető, és a válaszadás egy 2-3 tagú család esetében körülbelül fél órát vesz igénybe.

Az adatok szerint jó néhány háztartásban elkezdték ugyan a népszámlálási kérdéseket megválaszolni, de nem értek a végére, kitöltés közben mentették és visszazárták a kérdőívet. Fontos, hogy ezeket a kérdőíveket se felejtsék el, töltsék ki és küldjék be vasárnap éjfélig – hangsúlyozta a projektvezető.

Kovács Marcell szólt arról is, hogy a népszámlálás ügyfélszolgálatára sok megkeresés érkezett a kérdőív online kitöltéséhez szükséges belépési kóddal kapcsolatban.

Új belépési kódot a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet igényelni, ügyfélkapus azonosítás után. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, igényelhet belépési kódot olyan rokonának is, akinek nincs ilyen lehetősége.

Az üresen álló lakásokkal kapcsolatban a projektvezető azt mondta, hogy mivel a népszámlálással együtt lakásszámlálást is végeznek, az üres vagy más célra – például orvosi rendelőként vagy ügyvédi irodaként – használt lakásokról is kell lakáskérdőívet kitölteni.

Kovács Marcell rámutatott arra is, hogy a népszámlálással – a bejelentett lakcímtől függetlenül – az emberek valós élethelyzetét szeretnék felmérni, nem a hivatalos nyilvántartásokban szereplő adatokra kíváncsiak, hanem a tényleges, életvitelszerű lakóhelyekre.

Nem okoz problémát, ha esetleg valaki több lakcímen is kitöltötte a kérdőívet, mert a feldolgozáskor a duplázódásokat ki tudják szűrni – tette hozzá.