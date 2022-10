Több hazai iskolában rendkívüli szünetet rendeltek el a tankerületek – Kiakadt a PDSZ a döntés miatt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, pénteken folytatódik a tanársztrájk. Az ország számos pontján tartanak ma demonstárciót a tanárok és diákok, akik az oktatás állapota és a tanárok kirúgással való fenyegetése miatt tüntetnek. Az Index számolt be arról, hogy több helyen is rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el pénteken a tankerületek, ami egyfelől jogszerűtlen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint, másfelől kicsit meg is bünteti a pedagógusokkal szolidaritást vállaló szülőket.



Figyelem, jogsértés! Ne engedjük jogellenesen elrendelt "rendkívüli szünettel" eltűntetni a sztrájkot!

- fogalmazott a PDSZ közösségi oldalán.

Igen merész megoldással élt több tankerületi vezető és intézményvezető is: látva, hogy a szülők, akik támogatják a pedagógusokat, nem küldték be az intézménybe a gyerekeiket, váratlanul jogellenesen rendkívüli szünetet rendeltek el

- írják a honlapon.

Látva, hogy a szülők, akik támogatják a pedagógusokat, nem küldték be az intézménybe a gyerekeiket, váratlanul jogellenesen rendkívüli szünetet rendeltek el. Ez egyszerűen joggal való visszaélés és nem rendeltetésszerű joggyakorlat…

– fogalmaz közleményében a PDSZ.

A szakszervezet azt is hozzátette:

Míg az intézményvezető valóban a sztrájk előtti nap 16 óráig dönthet a másnapi munkarendről, semmi esetre sem teheti meg, hogy váratlanul rendkívüli szünetet rendel el. Természetesen nem teheti ezt aznap sem!

A PDSZ kiemeli, a hatályos jogszabályok alapján amennyiben az intézményvezető azt tapasztalja, hogy kevés diák jelenik meg az intézményben, akkor felügyeletet rendelhet el.

Ezt nyilván azért nem szeretné, mert a felügyeletet nem kell igazolnia a szülőnek, emellett kicsit büntetné is a támogató szülőket és a részt vevő pedagógusokat azzal, hogy emellett majd esetleg – szintén jogszabályellenesen – a tanítási nap pótlásáról dönt

– emelte ki a PDSZ, amelynek honlapján olvasható a fenti állítások alátámasztásaként Nyitrai Károly, a szakszervezet jogászának részletes szakmai indoklása.