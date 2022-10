Elérte az energiaválság a MÁV-ot is, több vonalon rövidebb szerelvények közlekednek

Csúcsidőn kívül rövidebb szerelvényeket fog járatni a MÁV egyes vonalakon, mert őket is elérte az energiaválság, és ezzel próbálnának spórolni. Ugyanakkor a hosszabb szerelvények szét- és összecsatolásának, az álló szerelvények készenlétben tartásának is vannak költségei.

Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár posztolt arról október 15-én a Facebook-oldalán, szombaton délután, hogy utolérte a MÁV-ot is az energiaválság: míg tavaly szeptemberben a Máv-Start (ez a vasúti személyszállításért felelős cég) 36 forintot fizetett egy kilowattórányi villamos energiáért, addig ez idén szeptemberben már 288 forint volt, ami nyolcszorosa a tavalyi árnak – olvasható a 24.hu cikkében.

Emiatt úgy döntöttek, hogy október 3-tól a budapesti elővárosi vonalak egy részén hétköznaponként a reggeli és délutáni csúcsidőszak között kisebb egységnyi motorvonatokat közlekedtet a MÁV ott, "ahol az ilyenkor jelentkező utasmennyiség ezt megengedi".

Az államtitkár öt vonalat sorolt fel, amelyeket érint a változás:

– Budapest–Esztergom (2-es vonal): napi 4 vonat dupla Flirt helyett szóló Flirt.

– Budapest–Veresegyház–Vác (71): napi 4 vonat dupla Flirt helyett szóló Flirt.

– Budapest–Gödöllő (80a): napi 12 vonat dupla Flirt helyett szóló Flirt.

– Budapest–Monor (100a): napi 4 vonat Kiss helyett szóló Flirt.

– Budapest–Sülysáp (120a): napi 8 vonat dupla Flirt helyett szóló Flirt.

Vitézy a posztjában leírta, hogy a szét- és összecsatolásoknak is van "vágány- és időigényük, munkaerőigényük", ami adott esetben költséggel is járhat, ezeket is figyelembe kell venni az ilyesfajta intézkedések bevezetésénél. Azt is hozzátette, hogy korábban, amikor olcsó volt az energia, akkor nem volt érdemes szétkapcsolgatni a szerelvényeket, olcsóbb volt a nagyobb szerelvényeket járatni kisebb kihasználtsággal.

Az államtitkár leírta, október 3. és december 10. (azaz a téli menetrendváltásig) között a számításaik szerint 122 millió forintot spórolnak ezzel. De az új menetrend életbe lépésével is várhatóak hasonló költségcsökkentő módosítások.

Vitézy Dávid azt is leírta, hogy már önmagában az áramdrágulás miatt megérné az öreg "Szili" becenevű, ötven-hatvanéves V43-as villanyomozdonyokat korszerűbbre cserélni, ezért is szereznek egy korábbi keretszerződés segítségével 50 darab Siemens Vectron villanymozdonyt.

A bejegyzés alatt több kommentelő is felvetette, hogy bővebben is kifejthette volna az államtitkár, pontosan mettől meddig terjednek a reggeli és délutáni csúcsidők, hogy tudják, mikor kell esetleg zsúfoltságra készülni. Páran azt is felvetették, hogy az álló motorvonatok is energiát fogyasztanak a készenléti állapotban (ilyenkor a hűtés-fűtés működik például), a teljes leállítás hideg időben nem is tenne jót nekik. Volt olyan kommentelő is, aki a lassújelek feloldását vetette fel, mint amik indoklatlan lassításra és gyorsításra kényszerítik a vonatokat, amik ezáltal több energiát fogyasztanak (mintha egyenletesen futhatnának a vasúti pályán).