Lezuhant egy katonai repülőgép a dél-oroszországi Jejszk város egyik lakónegyedében – számoltak be külföldi források.

Fotó: Twitter/@sevslv

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép, egy Szu-34-es bombázó, gyakorlórepülésen volt, amikor az egyik hajtóműve kigyulladt. A pilóták katapultáltak, áldozatokról egyelőre nincs hír.

Helyi források szerint a többszintes épület öt emelete áll lángokban, és számos lakótömb megrongálódott.

A fighter jet crashed into a residential building in #Yeysk, #Krasnodar oblast. A pilot parachuted down. The reasons for the plane crash and the nunber of casualties are yet unknown. pic.twitter.com/ljt8Vw9448 pic.twitter.com/FI2kejob7c