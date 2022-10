Óriási alázást kapott Kövér László az amerikai nagykövetségtől

Ki mondta? Kövér László vagy Vlagyimir Putyin? Ezzel a videóval hívja fel a figyelmet az amerikai nagykövetség a magyar kormány nyugatellenes retorikájára – írja a 444.hu.



Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ez az idézet – ha hiszik, ha nem – Kövértől származik:

„Magyarország és az Egyesült Államok egymás szövetségesei. Mivel az orosz agresszió mindannyiunkat fenyeget, össze kell tartanunk, nem pedig széthúznunk!” – üzente a budapesti amerikai nagykövetség.

In recent weeks, several senior Hungarian government figures and government-funded commentators have made harsh anti-Western and anti-American statements. Hungary and the United States are Allies. As Russian aggression threatens us all, we must stand together, not move apart. pic.twitter.com/lG1Rmi74tc