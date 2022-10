15 ezer forintra bírságolt egy kómába került nőt a rendőrség

A hatóság szerint nem volt bekötve a baleset pillantában. A nő jelenleg is az életéért küzd.

A Blikk cikke szerint 15 ezer forintos büntetőcsekket küldött ki a rendőrség egy sárkeresztúri édesanyának, aki pár hete egy súlyos autóbaleset részese volt, ami miatt kómába is került. A lapnak nyilatkozott a nő apja, aki azt mondta, a bírságot azért kapta a lánya, mert nem volt bekötve az öve a baleset idején.

A cikk szerint a kocsit, amiben a nő is ült, egy 19 éves férfi vezette, Berhidánál pedig egy előzést követően lesodródtak az útról, az autó egy fának ütközve kettészakadt, a cikk szerint a férfi és a nő is kirepült a kocsiból. A férfi a helyszínen meghalt, a nőnek súlyos koponya- és agysérülése keletkezett, a kulcscsontja, egy bordája, egy karja és egy lába is eltört, mentőhelikopterrel szállították be a győri kórházba.

Még magatehetetlenül, kómában feküdt a lányom, amikor levelet hozott a rendőrségtől a postás. Azt hittük, a baleset körülményeiről állapítottak meg valamit, ám nem ez történt. Alig akartuk elhinni, de a lányomat a történtek után 15 ezer forintra megbüntették, amiért állítólag a baleset idején nem volt becsatolva a biztonsági öve. Tudjuk, hogy a szabályokat be kell tartani, de a lányom az életéért küzd, méltányosságból eltekinthetnének a bírságtól

– mondta el a Blikknek a nő apja.

A balesetet szenvedett nőn életmentő műtétet is végrehajtottak, miután leállt a veséje, a koponyájába pedig egy csövet ültettek, amely a vérömlenyt vezeti ki. Az apa elmondása szerint egy kétoldali tüdőgyulladás is nehezíti a gyógyulását, a kómából eddig kétszer próbálták meg felébreszteni, de ezek az alkalmak nem jártak sikerrel. Ám ezek után váratlanul kinyitotta a szemét. Jelenleg már a székesfehérvári kórházban van lélegeztetőgépre kötve, mozog a szeme, a szája, mosolyog és nyel, de a szakemberek szerint az csoda lenne, ha ennél tovább javulna az állapota. A szülei azt szeretnék, ha az Országos Rehabilitációs Intézetbe kerülhetne a lányuk.