Sarka Kata férjének vállalkozása és a Matthias Corvinus Collegium is kapott a Szerencsejáték-cég pénzeiből

Négy szervezet között osztott szét 70 millió forintnyi szponzorpénzt a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. – írja a hvg.hu.

A cikk szerint a 70 milliót a következő cégek kapták meg:

- Netrise Hungary Kft.: 40 millió forint+áfa;

- Mathias Corvinus Collegium: 5 millió forint+áfa;

- Magyar Állami Operaház 20 millió forint+áfa;

- Herald Europa Kft. 5 millió forint+áfa.

A hvg.hu korábban beszámolt már arról, hogy a Szerencsejáték-cég májustól augusztusig 1072 millió forintot osztott szét, ebből pedig kétszer is jutott Szijjártó Péter sógora érdekeltségének, jutott a Nemzeti Vágta szervezőjének és Havas Balázs zongorista vállalkozásának, valamint egy KDNP-közeli társaságnak is.

A cikk szerint a mostani osztásból részesült cégek közül a Netrise Hungary Kft. a femcafe.hu kiadója, ennek egyedüli tulajdonosa Bessenyei István, aki Sarka Kata médiaceleb és üzletasszony férje, de már korábban is jóban volt a NER-közeli körökkel. A cég Bessenyei 2017-es beszállása óta szárnyal, azóta is "minden évben megismételte azt, a médiapiacon egyedülálló bravúrt, hogy forgalmának több, mint 50 százalékát könyvelheti el adózott eredményként." Tavaly például az 1,25 milliárdos árbevétel mellett 637 milliós adózott eredményt értek el, amiből szinte a teljes összeget, 621 millió forintot ki is vettek.

A lap kitért rá, hogy Netrise már 2019 februárjában és 2018 áprilisában is kapott pénzt a Szerencsejáték-cégtől (Bessenyei egy másik érdekeltsége, a Budapest Tenisz Centrum Nonprofit Kft. 2019 novemberében 15 milliós szponzorálást kapott).

Az MCC a lap szerint 424,4 milliárd forintnyi saját tőkével rendelkezik, de nem hajoltak el a mostani 5 millió forint elől sem.

Az Operaház 20 milliós szponzorszerződést kapott, ami a hvg.hu cikke szerint nem jön az intézménynek rosszul. A dráguló gázfűtési költségek miatt az Operaház ugyan nyitva lesz, de csak 18 fokra fűtik fel, az Erkel Színházat viszont novembertől a fűtési szezon végéig bezárják, és az Eiffel Műhelyház működését is korlátozzák. Az Operaház és az alá tartozó más intézmények már augusztusban is pórul jártak, ugyanis a kormány atz ukrajnai háborús helyzettel összefüggő gazdasági intézkedések miatt 600 millió forintot vont el tőlük, emiatt több előadást törölniük kellett.

A Herald Europa Kft. a World Press Photo kiállítását szervezi már több éve a Magyar Nemzeti Múzeumban, a kiállítás felelős koordinátora és a cég résztulajdonosa Révész Tamás, aki korábban díjazottja, majd zsűritagja is volt a World Press Photonak a hvg.hu cikke szerint.