Nem is akkora tragédia a válság! Édes nosztalgiával emlékszik vissza a győri polgármester azokra az időkre, amikor nem volt pénzük fűtésre

Interjút adott a győri fideszes polgármester, Dézsi Csaba András az Indexnek. Ebben olyan kijelentéseket tett, miszerint ő is a Mosoni-Dunában tanult meg úszni, nem olyan nagy tragédia, ha bezárták az uszodákat.

Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) polgármester beszédet mond Győr közlekedésfejlesztéséhez kapcsolódó támogatási okirat aláírásán a győri városházán 2022. május 5-én. Több mint egymilliárd forintos, uniós forrásból fedezett, közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó előkészítési projektek indulnak Győrben. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Szó szerint idézzük Dézsi Csaba Andrást:

Lehet azt mondani, hogy eljött a világvége: bezártuk a győri uszodákat! Ennek tényleg akkora tragédiának kell lennie a folyók városában? Én annak idején a Mosoni-Dunában tanultam meg úszni nyáron, télen pedig korcsolyázni

A polgármester egy másik emléket is felidézett:

Arra is emlékszem, hogy gyerekként a nagymamám átküldött a hideg szobába almáért, mert nem volt pénzük arra, hogy minden szobát kifűtsenek. Lehet, hogy most is így lesz, és ezt is túl fogjuk élni.

Reméljük, Dézsi Csaba András a luxuspapagájait is fűtetlen ketrecben tartja majd, vagy minimum lecseréli őket egyszerű verebekre, hiszen gyerekkorában azok is ugráltak a Mosoni-Duna partján. A fűtetlen szobában pedig ő maga is tárolja a romlandó ételeket, hiszen akkor fridzsiderre sem kell költeni.

Folyóban tanuljanak úszni a gyerekek bezárt uszodák mellett? Ez a Fidesz elképzelése a modern jövőről? Ez mutatja azt, hogy Magyarország csúcstechnológiai nagyhatalom? Mikor jövünk már rá, hogy nagyon átvertek minket? – teszi fel a kérdést az Ellenszél.hu.