A nyugat-európai politikuson kifogott a magyar valóság felfoghatatlan abszurditása

A magyar valóságnak az a valóban szürreálisba hajló dimenziója, amin a brüsszeli szankciókat bombázáshoz hasonlítjuk, ezúttal Guy Verhofstadt belga EP-képviselőn fogott ki.

Guy Verhofstadt, a Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépésének ügyében illetékes Európai Parlament-i főtárgyaló

Mint a Telex írja, ezt tweetelte ugyanis nemrégiben:

Scandalous: the Hungarian government telling its citizens the EU is killing them… while actively siding with terrorist Putin.

How far will we let this go?

No EU money and no voting rights #EUCO for those who destroy the EU ! #Art7 pic.twitter.com/5kGGqIPNUU