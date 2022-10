Orbán Balázs: Ha a Török Áramlattal történik valami, az az egész régiós gazdaságot tönkreteheti

Magyarországgal szembeni terrortámadásnak tekinti a kormány, ha valami történik a Török Áramlattal – fogalmazott az Index kérdésére Orbán Balázs miniszterelnöki politikai tanácsadó, aki nyilatkozatában azt is elárulta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel korábbi német szövetségi kancellár múlt héten hosszasan nosztalgiázott.

A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkező Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója nyilatkozik a sajtó munkatársainak a kötcsei Dobozy kúriánál 2022. szeptember 10-én. MTI/Máthé Zoltán

– jelezte Orbán Balázs az Indexnek adott nyilatkozatában. Szerinte a szövetséget nem kell lecserélni, de ezzel párhuzamosan nagy jövőt jósol a K8-as együttműködésnek is.

Használni kell azt a természetes keretrendszert, amelyet a Kárpát-medence teremt. A szerb kormánnyal való együttműködés az elmúlt 12 év legnagyobb eredménye, és ez stratégiailag fontos is számunkra. Most az a feladat, hogy ezeket az együttműködéseket mind több területen elmélyítsük. Azt látjuk, hogy az osztrákok is nagyon hasonlóan gondolkodnak több szakterületen