Törölte a Fradival és Orbánnal viccelődő posztját a meteorológiai szolgálat

Állítólag egyeseket sérthetett a finom irónia.

- vezette fel Instagram-oldalán aktuális előrejelzését az OMSZ, helyszínként pedig Iváncsát, a Ferencvárost szerdán a Magyar Kupából kiütő NB III-as focicsapat otthonát jelölték meg.

Majd megfejelték egy Orbán-idézettel is:

…ez a győzelem még a Holdról is látszik, de a MET-ÉSZ rendszerünkből egészen biztosan!

A Telex vette észre, hogy néhány óra múlva már nem volt elérhető az Instagram-bejegyzés.

A kommentek vegyesek voltak, de azért többségben voltak a nevető reakciók. Volt olyan fradista, aki nagyon megbántódott, de olyan is, aki saját bevallása szerint jót nevetett a poszton.

A Facebookon is volt, aki jelezte az OMSZ-nak, hogy szerinte bántó a poszt (a fradistáknak), ott azt írta válaszban a meteorológiai szolgálat:

„Az Instagram-oldalunkat is Mi (meteorológusok) kezeljük. A bejegyzésünkben egy UV-index-előrejelzést, illetve a MET-ÉSZ felületünket mutattuk be, promotáltuk kicsit a nagyközönség felé. Attól, hogy egy kis humort elrejtettünk benne egy focis utalással szerintünk semmi gyomorforgató dolog nincs benne. (Egyébként az angol kollégákat is megszekáltuk a 0-4 után, ők vették a poént)”