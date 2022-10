Örkény egypercesnek is beillene a jelenet.

Hadházy Ákos/Facebook

Hadházy Ákos független politikus Facebook-bejegyzése szerint egy kétperces videót szeretett volna felvenni tegnap a Kunigunda utcában, az MTVA épületénél. A fideszes propagandatévé személyzete pedig egy kicsit túlreagálta a helyzetet.

De az MTVA úgy megijedt, hogy pillanatok alatt annyira lezárta az összes kapuját, hogy az egyik biztonsági őrt is sikerült kizárniuk... Szegény hiába szaladt az egyik kaputól a másikig, nem engedték be. Még mindig ott ténferegne, ha nem lettem volna olyan udvarias, hogy átmegyek az út túloldalára és akkor az egyetlen, résnyire nyitott kapun beengedték az érkezőket és kiengedték a benn levőket. Még az ételfutár sem mehetett be, csak azért, mert egy kétperces videót akart egy képviselő az utcán felvenni