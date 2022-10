Miközben országszerte sztrájkolnak a tanárok az alacsony bérek ellen, van olyan tankerületi igazgató, akit sofőr visz dolgozni, másokat pedig borvacsorával jutalmaznak

Miközben több hete országszerte sztrájkolnak a tanárok az alacsony bérek és a megfélemlítés ellen, napvilágot látott, hogy egyes tankerületi igazgatóknak kiemelt figyelem jár és a tankerületek szórják a pénzt. A Klebelsberg Központ szerint a tankerületi vezetőknek nincs személyi sofőrjük, és autót sem kapnak személyes használatra. Vagy mégis?

Résztvevők a Diákok a tanárokért Facebook-csoport Visszavágó – El a kezekkel a tanárainktól! elnevezésű demonstrációján Budapesten, a Hősök terén 2022. október 14-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az RTL számolt be arról, hogy péntek reggel sofőr várta a háza előtt Bognár Lászlót, a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatóját. A tévé kamerái rögzítették, ahogy Bognár ezzel az autóval megy be az 50 kilométerre levő munkahelyére. A kocsi 7 óra után érkezett, és fél órát várt rá.

Korábban Hadházy Ákos országgyűlési képviselő számolt be róla, hogy az igazgató szolgálati autóval jár.

Bognár nem reagált az RTL megkeresésére, a Klebelsberg Központ pedig azt írta, hogy „a tankerületi vezetőknek nincs személyi sofőrjük, és szolgálati autót sem kapnak személyes használatra. A kocsikat logisztikai, szállítási, ellenőrzési, karbantartási feladatokhoz veszik igénybe, illetve a kötelező hivatalos programokkor használják”.

Egy olyan országban, ahol krétára is alig van pénz, és egy olyan országban, ahol a menzán a gyerekek egészen elképesztő, ételnek nevezett valamiket kapnak a pénzhiány miatt, az, hogy egy tankerületi vezető sofőrrel járjon be a lakhelyétől sok tíz kilométerre, ez elfogadhatatlan

– mondta az RTL Híradónak Hadházy Ákos.

Korábban szintén Hadházy nyomán számolt be az RTL a szigetvári tankerületi dolgozók kétnapos csapatépítő programjáról, amit augusztusban tartottak. Háromcsillagos hotelben szálltak meg, borvacsorát és drávai hajótúrát is fizettek nekik a tankerület pénzéből. Bognár azt mondta, „a tankerületi működés tapasztalatait, illetve az elkövetkező időszak feladatait” beszélték át a dolgozókkal. Ebben az időben az iskoláknak éppen azt kellett felmérniük, át tudnak-e állni fatüzelésre.

Bognár május végéig fideszes képviselő volt Pécsen, állítása szerint azért mondott le, mert sem a munkahelye, sem a lakhelye nem köti a városhoz. Ekkor már másfél éve vezette a tankerületet is.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint ordító a különbség a tankerületi központok és az alájuk tartozó iskolák anyagi lehetőségei között.

Ez a kettősmérce döbbenetes, hogy a tankerületek mit engednek meg maguknak házon belül, és közben hogyan tartják fenn az intézményeket. Mert az intézményekben folyamatosan szednek be pénzt, be kell vinni a gyerekeknek most már a nyomtatáshoz papírt, mindenféle eszközöket kérnek be, mert egyszerűen nincs megfelelő anyagi háttere annak, hogy az intézményt normálisan működtessék