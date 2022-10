Az amerikai nagykövet szerint az 1956-os forradalmárok hősiessége ma is inspiráló.

– mondta vasárnap reggel a Twitterre feltöltött angol nyelvű, magyar feliratos videójában David Pressman, az USA budapesti nagykövete. Hozzátette: a forradalmárok hősiességére joggal lehetünk büszkék, tetteik pedig a mai napig világszerte inspirálják azokat, akik szembeszállnak az elnyomással és harcolnak a szabadságért.

Pressman a videóban a Corvin közben áll és elmagyarázza, hogy miért számít emlékezetes helyszínnek, és kiemelte, hogy

[A forradalmárok] voltak akkor – és maradtak mindmáig – a szabadság és a demokrácia bátor hangjai.

When brave Hungarians rose up against oppression & injustice in 1956, they demanded freedom & sovereignty. Their heroism is rightfully a source of enormous pride & it continues to inspire those standing up to oppression & fighting for freedom around the world today. pic.twitter.com/IHF0Re6f6J