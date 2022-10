Orbán Viktor nyilvánosan boszorkányüldözésnek nevezte az amerikai bíróság ítéletét és kiállt a börtönre ítélt Trump-tanácsadó mellett

Orbán Viktor nyilvánosan állt ki Trump egykori tanácsadója mellett, akit most börtönbüntetésre ítéltek. Steve Bannon korábban Donald Trump tanácsadója volt, és a 2021. január 6-i capitoliumi ostrom kivizsgálása kapcsán került szembe a törvénnyel.

Angol nyelvű tweetben állt ki Donald Trump amerikai exelnök egykori stratégiai főtanácsadója mellett Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök a nemzeti ünnepet az 1956-os forradalom 66. évfordulójának az estéjét találta megfelelő időpontnak arra, hogy kitartásra buzdítsa azt a Steve Bannont, akit a múlt pénteken ítéltek négy hónap börtönre a washingtoni kongresszus munkájának az akadályozásáért.

– írta Orbán Viktor a Twitter-oldalán, így is biztosítva a szimpátiájáról és a támogatásáról az alt-right mozgalom neves képviselőjét.

Politics can get ugly. I am sorry to see the political witch-hunt against a true American patriot, and a good friend, Steve Bannon. Keep on fighting, Steve! The truth will prevail! https://t.co/ge1QehZqfQ