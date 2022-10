Letartóztatták az egyik legismertebb magyar divattervezőt, ellenzéki politikusok is érintettek lehetnek az ügyben

Október 21-én letartóztatták H. Zoltán ismert divattervezőt – értesült több forrásból a Magyar Hang.

A lap úgy tudja, H. lakásán jelentős mennyiségű kábítószer-gyanús anyagot találtak, és az is felmerült, hogy a férfi kereskedett is a droggal. Az üggyel kapcsolatban a közéletben ismert nevek is felmerültek, köztük ellenzéki politikusok és egy újságíró is.

A rendőrség egyelőre nem adott tájékoztatást az üggyel kapcsolatban.