Elhunyt az eltűntként keresett Kabai Lóránt költő

A család közölte a tragikus hírt.

A Telex a család keddi közleményére hivatkozva írta meg, hogy elhunyt a péntek óta eltűnt, a rendőrség által is keresett Kabai Lóránt költő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A rendőrség október 23-án tette közzé a felhívást, hogy október 22-én a VI. kerületi lakhelyéről ismeretlen helyre távozott, vagyis eltűnt a 45 éves férfi, a család szerint azonban már pénteken eltűnhetett Kabai Lóránt, aki október 22-én Pozsonyba lett volna hivatalos. A férfi lakásának ajtaját nyitva találták, a bepakolt bőröndje és az iratai is ott voltak.

Kabai Lóránt fotója, amivel a rendőrség eltűntként kereste

Fotó: police.hu

A lap a család keddi közleményét is idézi:

„Mélyen megrendülve, megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, Kabai Lóránt költő, író, szerkesztő és vizuális művész, életének 45. évében tragikus körülmények között elhunyt. Búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást. Gyászoló édesanyja nevében is fivérei, Zoltán és Csaba”

A cikk szerint Kabai Lóránt a kilencvenes évek óta publikált verseket, prózákat, fordításokat, kritikákat, de vizuális művészként is ismert volt, több kiállítása is volt. Írásai többek között a Magyar Narancsban, az Élet és Irodalomban, a Jelenkorban és a Holmiban jelentek meg. Szabó Lőrinc-díjat is nyert, legutóbbi verseskötete 2021-ben jelent meg.