Másznak elő a bibliás hülyep.csák, mindennemű rezsimku.vák – Erős állásfoglalás érkezett Tóta W. Árpádtól

Tóta W. Árpád most Facebook-oldalán foglalt állást Pankotai Lili ügyében, és ezzel kapcsolatban nem született ennél erősebb állásfoglalás.

A publicista szerint egymást félrelökdösve másznak elő a görbe botos, savanyú bácsik, a bibliás hülyepicsák, szekrénybohócok és mindennemű rezsimkurvák szörnyülködni, mert egy tüntető lány káromkodott.

Tóta szerint van ebben célzat és aljas szándék is: erről legyen szó, ne az elmúlt évek legnagyobb tüntetéséről, és annak okairól.

Ez a direktíva, és a mandineres analfabéta, a hírtévés bérmajom meg a többi lefetyelve teszi a dolgát, ezért fizetik.

- jegyezte meg, és szerinte mindnek megvan a saját magyarázata arra, hogy miért nem szabad Pankotai Lilinek ugyanazt, ami a sajátjaiktól tapsot, lájkot és lovagkeresztet ér.

Például mert lány. És hogy nézne ki, hogy a nőknek ugyanazt szabad, ami a férfiaknak? Mi ez, valami egyenjogúság? Vagy mert Pintér Sándort elküldeni a vérhabba, az nagyobb szentségtörés, mint a római pápát. Az aljnövényzetben persze ilyen fejtegetésre nem telik, a mérges gombák csak dühösen rázzák a nyúlszőr kalapjukat.

- tette hozzá.

De van bennük valós érzelem is, mégpedig a nőgyűlölet mellett a félelem. A felismerés, hogy a trágár szöveg nagyon is helyénvaló. Hogy a panaszokat elmondták már elegen és hosszan udvariasan, eredménytelenül.

Hogy teljesen jogos ötvenezer ember előtt a büdös picsába küldeni Hoffmann Rózsától Balog Zoltánon át Pintérig és Orbánig azokat, akik ezt tették. Hogy még kér a nép, de már nem szép szóval. És ők, a szörnyülködő, bibliás hülyepicsák, savanyú faszok és rezsimkurvák társtettesek, mentő körülmény nélkül.

- jegyzi meg, ugyanis szerinte tudják, hogy azok a fiatalok ott a téren, és a többiek, akik ma nézték vissza szünetben egymás telefonján, ezzel a szöveggel tökéletesen azonosulnak, őket, a szolgákat pedig már nem is akarják meghallgatni. Csak azt akarják, hogy húzzanak az orosz hadihajó után, a faszba.

És mélyen belül sajog a sejtés, hogy tényleg ott a helyük.

- zárta sorait, és a publicista kitért arra is, hogy akit érdekel az bővebben a heti HVG-ben is elolvashatja, de ott lesz szó az istenről is többek között.

Szerinte lehet szörnyülködni tovább, ha valakinek az a hobbija. Akinek nem, az ne olvassa el, és aztán ne hápogjon neki, mert nem kötelező.