24.hu: Szijjártó Péter havi bruttó 1,5 milliót kereshet a győri egyetem kuratóriumi tagságával

Tarlós István pedig havi bruttó egymillióért vezeti a felügyelőbizottságot.

A 24.hu cikke szerint bár Szijjártó Péter külügyminiszter 2020-ban díjazás nélkül vállalta a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságát, idén júniustól a többi taghoz hasonlóan már ő is felveszi a tiszteletdíját.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter/videórészlet

A külügyminiszter legutóbbi, könnyített verziójú vagyonnyilatkozatában csak annyi szerepelt, hogy egymillió forintnál többet kap az alapítványtól. (A vagyonnyilatkozati rendszer könnyítését a Fidesz visszavonta az Európai Bizottság jogállamisági aggályai miatt, és visszatérnek az eggyel korábbi rendszerre, ami bár tételesebb felsorolást kér a bevételek és vagyoni elemek tekintetében, még mindig nem az igazi, ahogy ezt már jó pár civil szervezet fölvetette.)

A 24.hu közérdekű adatigénylést nyújtott be, az egyetem mögött álló vagyonkezelő alapítvány pedig annyit árult el, hogy a kuratórium öt tagját megillető, "2022. október 21-én hatályos tiszteletdíj mértéke összesítve bruttó 7,5 millió forint." Bár a lap külön kérte Szijjártó díjazását, a vagyonkezelő alapítvány azt nem közölte a cikk szerint. A lap megnézte Dézsi Csaba győri polgármester vagyonnyilatkozatát (ő is tag a kuratóriumban), aki havi bruttó 1,5 milliós tiszteletdíjat írt be. Ennek alapján a 24.hu arra következtet, hogy a 7,5 milliós összkeretet az öt kuratóriumi tag között egyenlő arányban osztották fel, ennek alapján pedig Szijjártó Péter 1,5 milliót kaphat havonta, bruttóban a győri egyetem mögötti alapítványtól. A lap a biztonság kedvééért rákérdezett erre is az alapítványnál, de választ nem kaptak.

Az alapítvány viszont annyit leírt a válaszában, hogy a felügyelőbizottság elnöke, Tarlós István volt budapesti főpolgármester havi bruttó egymillió forintot kap, a másik két felügyelőbizottsági tag és a vagyonellenőr pedig összesen kétmillió forintot keresnek havonta.

Azt is elküldték a lapnak annak kérdésére, hogy 2020 szeptembere és 2020 augusztus vége között összesen 126 millió forintot utaltak el a kuratóriumi tagoknak és 72 milliót a felügyelőbizottsági tagoknak és a vagyonellenőrnek, tehát két év alatt 198 millió forint ment el összesen a fizetésekre.

Szijjártó így tehát havi bruttó közel 5,5 millió forintot keres, mert miniszterként a nyár elején kapott 33 százalékos fizetésemelést (így 2 millió 632 ezer forintot kap bruttóban), emellett ott van az országgyűlési alapilletmény is (1 millió 316 ezer forint), ehhez pedig még a másfél milliós kuratóriumi tagsági fizetés jön.