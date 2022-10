Vona Gábor is elmondta a véleményét Pankotai Liliről, akitől elhatárolódott saját gimnáziuma

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának végzős diákja Pankotai Lili is felszólalt az október 23-ai budapesti szolidaritási tüntetésen. A pécsi diáklány slammelése nagy tapsot kapott, ugyanakkor a kormányközeli média erősen kritizálta a káromkodások miatt. Iskolája elhatárolódott tőle, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Most Vona Gábor is elmondta a véleményét a "káromkodó gimnazista lányról".



Fotó: Vona Gábor, a Jobbik elnöke sajtótájékoztatót tart a párt választási eredményváró rendezvényén a budapesti Aquincum Hotelben 2018. április 8-án. Vona Gábor lemond elnöki tisztségéről. MTI/Kovács Tamás

Vona szerint egy oktatásról szóló tüntetésen, a jövő letéteményeseként megszólaló diák szájából nagyon nem volt helyénvaló. Mint írja, "ez nem prűdség vagy ájtatosság, egyszerűen stílustalannak és erőltetettnek érezte".

Ráadásul funkciótlan is lett, mert elvitte a tüntetés fókuszát. A lányt két embertől óvnám: az egyik most a médiában meg akarja majd semmisíteni, a másik meg a pajzsán szeretné körbehordozni. Jól figyeljen mindkettőre, mert közös bennük, hogy csak kihasználják, amíg lehet!

Úgy véli, mindkettő politikai abúzust hajt végre.

A NER felháborodása borzasztóan képmutató. A káromkodás és a másik erkölcsi megsemmisítése nekik is a fő eszköztáruk része. A sajátjaik alpáriságát ugyanolyan örömmel tapsikolják, mint ahogy most az ellenzék nagy része védi a védhetetlent

- tette hozzá. Vona szerint az ellenzéki oldal “csak azért is jól tette” álláspontja szintén borzalmas.

Ha ezt egy Fidesz tüntetésen mondta volna egy diáklány, most nemzetközi petíciót indítanának a közbeszéd tisztaságának megvédéséért, a hétfői parlamenti ülésen pedig szopóálarcot tennének tiltakozásul a miniszterelnök asztalára

- fogalmazott.

Hozzátette:

Vannak, akik meg azt mondják, ez slam poetry, meg a többi beszéd unalmas volt, ez legalább felrázta a tömeget. Nos, ők ezzel azt is képviselik, hogy az ott levő közel százezres tömeg egy, a jövő problémái és az oktatás nehézségei iránt érdektelen horda, amelyik unatkozik, ha szimpla beszédeket kell hallania. Őket szórakoztatni kell, és nekik “már csak a bizarrtól áll fel.” Tényleg ezek lennénk?

Vona szerint a "nagy törzsi anyázásban halkan jegyezzük már meg: október 23-a volt, a nemzeti ünnepünk. Ismét sikerült megemlékezni".