Nem is gondolná, de ezekkel a technikákkal rengeteget spórolhat

Az egyre elmélyülő inflációs válság már azokat is spórolásra késztet, akiknek eddig nem kellett meggondolniuk, mire költenek.

A Femina.hu cikkében összetette azokat a tippeket, amelyekre nem is biztos, hogy magunktól gondolnánk.

Fotó: 123RF.com

Tudatos költségkövetés

A mai pénzügyi tanácsadó alkalmazások már képesek arra, hogy minden apró kiadásunkat, az összes rezsiköltséget, számlákat és a többi pénzügyi teendőt is egy helyen, átláthatóan kezelhessük. Ilyen többek közt a magyar fejlesztésű Koin is, ami segít, hogy sose folyjon ki a pénz a kezeink közül. Külön öröm, hogy ősztől egy uniós jogszabálynak köszönhetően minden banknak kötelező lesz megoldania, hogy automatikusan kezelhessék az appok a költési adatainkat. Magyarul így minden kiadásunkat egy helyen láthatjuk majd.

Előfizetések kezelése

Sokaknak ismerős lehet a szituáció, hogy három, öt vagy akár tíz streaming-, zenemegosztó vagy egyéb online szolgáltatásra fizetnek elő, aminek jó esetben is csak a felét használják, azt is csak ritkán. Hamar megszokássá válhat, hogy a cégek levonják a számlánkról az előfizetési díjat, így arról a pénzről tulajdonképpen idővel „le is mondunk”. A Netflixért, Spotifyért, Disney+-ért és minden más előfizetéses szolgáltatásért érdemes csak azokban a hónapokban pénzt kiadni, amikor tényleg ki is használjuk azt. Nem is hinnénk, de felhasználói aktivitástól függően akár több 10 ezer forintot spórolhatunk így havonta.

