Fellógatták a hullazsákba rakott Putyint

A cseh belügyminisztérium épületére hatalmas molinót erősítettek fel, amelyen a cseh és az ukrán zászló között Vlagyimir Putyin orosz elnök hullazsákba helyezett portréja látható.



Kép: YouTube

A belügyminisztérium szóvivője a CTK cseh hírügynökségnek elmondta, a plakátot Vít Rakusan belügyminiszter kezdeményezésére tették ki azzal a céllal, hogy rámutassanak, hogyan kapcsolható össze a független Csehszlovákia megalakulása egy szuverén állam védelme melletti elkötelezettséggel. A molinót péntek este helyezték ki a független Csehszlovákia megalakulásának évfordulója alkalmából, és a tervek szerint legalább egy hétig kint hagyják.

Azt szeretném, ha ezekben a nehéz időkben továbbra is meg tudnánk mutatni bátorságunkat és eltökéltségünket épp úgy, ahogy azt Csehszlovákia alapítói tették 1918-ban

- mondta Rakusan. Hozzátette: "magától értetődőnek vettük azt a függetlenséget és szabadságot, amelyet akkor nyertünk el, de annak a korszaknak vége. Most szemtől szembe állunk az agresszorral, és megmutatjuk, hogy büszkén fogunk harcolni a függetlenségért és a szabadságért a cseh lobogó alatt".

Rakusan a közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt is kifejtette: Csehország "tudja, hogy ki a barátja, aki most épp az ő szabadságáért is a vérét adja, és azt is tudja, ki az ellensége".

Az orosz sajtó élesen bírálta a képet, amelyen Putyin egy hullazsákban látható.

Csehországban már minden határon túlment a gyűlöletkeltés Oroszország ellen

- írta az Eurasia Daily moszkvai hírügynökség a prágai esetre reagálva.