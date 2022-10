Kihátráltak és magára hagyták Mészáros Lőrincet a támogatói

Az mfor számolt be arról, hogy megalapításuk óta meglehetősen szokatlan jelentést és beszámolót adott le a két Mészáros-alapítvány a legutóbbi, 2021-es évéről. A korábbiakkal ellentétben ugyanis most nemcsak homályban maradt az adományozók kiléte, hanem egész egyszerűen már nincsenek is.



Kép: YouTube

Mészáros Lőrinc néhány évvel ezelőtt két alapítványt is létrehozott, melyekkel főként a környékbeliek lakhatását és tanulmányait kívánta támogatni. Az elsőt, a Mészáros Alapítványt még 2016-ban jegyezték be, majd egy évvel később A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítány is létrejött.

Egészen a 2021-es évig jellemzően százmilliós nagyságrendben érkeztek az alapítványokhoz adományok, melyek segítették a megfogalmazott célok teljesülését. Ami biztos a dokumentumok alapján:

2019-ben például a Debt-Invest Kft. 150 millióval segítette a Mészáros Alapítvány tevékenységét.

Korábban pedig a West Hungária Bau-tól, az Épkar Zrt.-től és a Build It Mérnökiroda Kft.-től is jelentősebb összeg érkezett az alapítványhoz.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány támogatói között pedig feltűnt szintén a West Hungária Bau, valamint a FÉSZ Zrt. is.

Ezzel szemben 2021-ben a dokumentumok szerint gyakorlatilag eltűntek a támogatók az alapítványok mögül

A Mészáros Alapítvány 164 milliós veszteséggel zárta a 2021-es évet, A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány pedig ennél is nagyobb, 325,1 milliós mínusszal a konkrét részletek a kihátrálás mértékéről az mfor írásában olvasható.