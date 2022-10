Keleti nyitás: Szijjártó Péter egy új repülőjáratról tett bejelentést

November 11-én újraindítja a Budapest és Sanghaj közötti járatot a China Eastern Airlines – írta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán.

Elmondása szerint Közép-Európában óriási verseny folyik azért, hogy mely országok tudják leginkább magukhoz vonzani a kínai turistákat, különös tekintettel arra, hogy a statisztikák szerint ők a legtöbbet költő vendégek közé tartoznak, így nagyban hozzájárulnak az adott ország gazdasági növekedéséhez.

Szijjártó kitért arra is, hogy az új járattal is bővül a légi összeköttetés, november 18-tól ugyanis Csungkingba, a kínai autóipar és informatika egyik központjába is el lehet majd jutni repülővel.

Szijjártó Péter posztjában kiemelte, hogy a magyar fővárosból így a távol-keleti ország egyik leggyorsabban fejlődő régiója válik közvetlenül elérhetővé Peking és Sanghaj mellett, tehát a jövő hónaptól már három kínai városba lehet repülővel utazni.

Ugyan a járvány drasztikus hatással volt a légi összeköttetésekre, különösen Kínával, de folyamatosan dolgoznak az újjáépítésen.

Szerinte gazdasági kapcsolatok szempontjából kulcsfontosságúak a közvetlen légi járatok, mivel az üzletemberek és a turisták egyaránt előnyben részesítik azokat a városokat, ahová átszállás nélkül el tudnak repülni.