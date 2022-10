Hadházy Ákos pert nyert, továbbra is állítja: Egészen elképesztő szakmai bűn volt az egészségügyi irányítás eljárása

Hadházy Ákos januárban feljelentést tett "hivatali visszaélés és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt az eddig eltitkolt, de kiperelt -és szerencsére amatőr módon kisatírozott dokumentumok alapján". Közösségi oldalán számolt be arról, hogy pert nyert "Müller Cecília ellen, pontosabban a Nemzeti Népegészségügyi Központ ellen, a tisztifőorvosban még annyi becsület sem volt, hogy saját nevén vigye a pert".



Fotó: Facebook / Hadházy Ákos

- fogalmazott Hadházy.

Mint írja, azzal támadták, hogy az illusztrációk között Müller Cecília képe is szerepelt

és nem azzal védekeztek, hogy minden rendben volt az engedélyezéssel, hanem, hogy nem ők adták ki papíron az engedélyt. A bíróság is rámutatott, hogy egyrészt ezt nem is állítottam, másrészt az intézmény hivatalos honlapjáról még lehetne is így gondolni