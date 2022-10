A fideszes lakájmédia már két bíró kirúgását követeli, mert találkoztak az amerikai nagykövettel

Le kell mondania az amerikai nagykövettel egyeztető két magyar bírónak, ezt követeli a bírói függetlenség – írja az Origo vezető cikkben.

Durva szalagcímek pörögnek az elmúlt napokban a kormánymédiában, miután két bíró találkozott David Pressmannal. Az összehangolt kampány hazugsága a szokásosnál is könnyebben tetten érhető, mivel számos példát lehet mondani rá, amikor magyar bírák, bírósági vezetők és diplomaták találkoztak.

- hírleli a Pesti Srácok.

- nyilatkozta ifj. Lominiczi Zoltán „alkotmányjogász” a Magyar Nemzetnek.

A Telex szerint azon háborodtak fel az érintett médiumok, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) két tagja, Vasvári Csaba és Matusik Tamás David Pressman amerikai nagykövetnél járt.

Hétfőn az Országos Bírói Tanács közleményt adott ki, mint írták, „az elmúlt napok zavarkeltő és egyben propagandisztikus újságcikkeire reagálva.” Ebben arról írnak, hogy „a Budapestre akkreditált nagykövetekkel a bírósági szervezetrendszer – demokráciákban teljesen szokásos módon – évtizedek óta kapcsolatban áll.”

Emlékeztetnek például arra, hogy „2018. december 18-án Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal (OBH) korábbi elnöke, alkotmánybíró például találkozójukon arról állapodott meg az Amerikai Egyesült Államok nagykövetével, hogy »mindkét fél számára hasznos lenne, ha a jövőben közös képzéseken cserélnék ki (…) tapasztalataikat és osztanák meg egymással a jó gyakorlatokat a magyar és amerikai igazságügyi szakemberek.«”

Az Országos Bírói Tanács közleménye azt is felidézi, hogy Cornsteinnel a kormánymédia célkeresztjébe most belekerülő Vasvári Csaba is találkozott 2019-ben.