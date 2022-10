Szijjártó Péter nagyon boldog és örül magának – Trumptól kapott elismerő szavakat

100% correct, vagyis teljesen így van – ezzel a szöveggel osztotta meg Donald Trump volt amerikai elnök a saját közösségi platformján Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szavait.

Szijjártó a Daily Callernek adott interjúját, melynek címe szerint ha Trump maradt volna az elnök, nem tör ki a háború Ukrajnában. Trump megosztását pedig Szijjártó Péter osztotta meg a Facebook-oldalán, még pedig azzal a szöveggel, hogy

„Ugye...”.

Szijjártó Péter az összeesküvés-elméleteket is szívesen közlő One America News Network (OANN) nevű tévécsatornának is nyilatkozott, ott is azt mondta,

ha Donald Trump megnyerte volna a választásokat 2020 novemberében, akkor szerintem a háború nem tört volna ki

Ahogy arról már mi is beszámoltunk szavai szerint Magyarország a békét sürgeti mindig az ukrán-orosz háborúban: fegyverszünetet kell kötni, majd tárgyalni a békéről.