A magyar fiatalok számíthatnak a Fidelitasra, szükség is lesz fiatalos lendületükre, elhivatottságukra, továbbra is vállt vállnak vetve fogunk küzdeni a nemzeti érdekekért – jelentette be Facebook-oldalán Kósa Lajos a Fidelitas Hajdú-Bihar megyei jelöltállító választmányi gyűlésén.

A bejelentéshez impozáns felvétel is tartozik, íme Kósa Lajos az utódok gyűrűjében:

A Debreceni Nap cikkében összegyűjtött néhány Fidelitas-botrányt, amelyekből kiderül, mennyire harcol a nemzeti érdekekért a kormánypárt ifjúsági szervezete.