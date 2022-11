Virológus: újra visszatérhet a kötelező maszkviselés

Rusvai Miklós virológus az ATV Start című műsorában arról beszélt, hogy az influenza elleni védőoltás "senkinek nem árt", de attól tart, hogy visszaállunk a covid előtti időkre, vagyis a rendelkezésre álló mennyiség nagy része a szezon végén is felhasználatlan marad.

Tavaly és tavalyelőtt ez más volt, még influenza elleni vakcinahiány is kialakult, de szerinte visszaállunk arra a szintre, hogy az ingyenesen felajánlott mennyiségnek alig a 20 százaléka fog elfogyni.

A virológus hangsúlyozta:

Rusvai Miklós elmondta, a vírusfertőzések egy része egy egészséges immunrendszerű ember számára leküzdhető, minél több időt töltünk szabad levegőn, vagy sportolunk, annál egészségesebb lesz az immunrendszer.

A virológus szerint lehet, hogy

előbb-utóbb újra be kell majd vezetni a maszkviselést tömegközlekedésen vagy közintézményekben, de mint mondta, ez senkinek nem árt, most is hordhatja bárki.