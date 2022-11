Nyerhetne-e önállóan választást a DK? Dobrev Klára nem válaszolt a kérdésre

Dobrev Klárát az Mfor kérdezte arról, hogy abban bíznak-e, hogy 2026-ban egyedül is meg tudják-e nyerni a választást, az árnyék-miniszterelnök azonban kitért a konkrét válaszadás elől.



Kép: Facebook

Dobrev szerint az ellenzéki oldal színes és az is fog maradni. Az árnyékkormány megalakításának a felelőssége hagyományosan a brit rendszerben is mindig a legnagyobb ellenzéki párt felelőssége és feladata. Ezért teljesen természetes, hogy a Demokratikus Koalíció alakított árnyékkormányt.

A kérdés másik fele, hogy politikusokból áll az árnyékkormány: ennek az az oka, hogy a kormányzás politikai feladat. Nagyon fontos, hogy a kormányzást megalapozó döntések mindig precízen kidolgozott szakmai véleményeken, álláspontokon alapuljanak

– fejtette ki.

Újból rákérdeztek mire Dobrev megerősítette:

Az ellenzék világa egy színes világ. Ráadásul különösen az orbáni mindent egyedül bármiféle konzultáció, egyeztetés nélküli kormányzás után én nagyon nagy híve vagyok a koalíciós kormányzásnak. Szerintem az fontos, hogy már a döntés pillanatában az a fajta sokszínűség, ami nemcsak az ellenzéket, de az országot is jelenti, ott a különböző szempontok, a különböző élethelyzetek, a különböző világlátások megjelenjenek és ezek alapján lehessen jó döntést hozni.

Elmondta, hogy együttműködnének más pártokkal is, hiszen valójában most is ezt teszi az Európai Parlamentben és a magyar Országgyűlésben is.

Teljesen normális emberi kapcsolataink vannak, de egyébként is így kellene működnie a politikának. Nemcsak az ellenzéken belül, de adott esetben kormánypárt és ellenzéke között is, hiszen beszélőviszonyban vannak a különböző politikai erők európai színtéren: Németországban, Ausztriában, Csehországban is. Ez a politikai kultúra alapja

– jelentette ki.