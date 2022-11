Poén.

Genya SAVILOV / AFP

Aki gyakran bújja a Facebookot különböző mémoldalak után, már találkozhatott a Demokratikus Mémekkel. A Lakmusz.hu rámutatott, hogy a brandtől induló szálak egy olyan kommunikációs szakemberig vezetnek, aki korábban a Miniszterelnöki Kabintetiroda alkalmazásában állt, aztán a Petőfi Irodalmi Ügynökségnél is dolgozott, mielőtt a Megafonhoz került.

A hvg.hu szerint a 9000 követővel rendelkező oldal 2021-ben ismeretlen szerkesztők által indult. Azóta mémekre hasonlító formában, de az ironikus humort gyakran mellőzve, színes, feliratos képeken terjeszti többek között azt, hogy

“Zelenszkij egy amerikai ügynök! Aki kiárusítja Ukrajnát” “Soros NGO-i valójában terrorszervezetek”

Bár a Demokratikus Mémek hivatalosan nem szerepel a kormányközeli Megafon Központ támogatott projektjei között, Facebookon több bejegyzés is tanúskodik arról, hogy a Demokratikus Mémek a megafonos csapat része.

A lap ugyanakkor felfedte, hogy a „Demokratikus Mémek” brand nemcsak egy Facebook-oldalból áll.

Fenntart több tartalékcsatornát is – olyan oldalakat, amelyekre átterelhetik a követőiket, ha a főoldal elérését valamiért korlátoznák. Kötődnek hozzá indonéz kamuprofilnak tűnő oldalak és tartozik hozzá egy 8500 tagból álló, zárt csoport is, amelyet szigorúan moderálnak. Ebbe a zárt közösségbe úgy lehet csak bekerülni, ha az ember elfogadja, hogy indoklás nélkül kirakják, ha a hozzászólásaival nem az Orbán-kormányt támogatja. A Demokratikus mémek csoportjának moderációjáért korábban összesen 8 Facebook-profil felelt, melyek közül kettő is a Megafonhoz volt köthető.

Lénárd a Lamkusz megkeresésére elismerte, hogy idén február óta szerződéses viszonyban áll a Megafonnal. Az oldal kapcsán azonban azt állította, hogy „semmilyen formában nem szerkesztette az oldalon megjelenő tartalmat”. Viszont a Lakmusz kérdéseit megválaszolás előtt továbbította több magán-e-mailcímre. Érdekesség, hogy az e-mail címekben szereplő nevek (Kovács István Gergely, Megyeri Gabriella, Dukász Magor) megegyeznek a Megafon alapítójának, a Petőfi Kulturális Ügynökség marketing- és kommunikációs vezetőjének valamint a Fidesz digitális igazgatójának nevével.

Érdekesség az is, hogy a Demokratikus Mémek csoport moderátorai között most már több Megafonhoz köthető illető profilja sem szerepel.