Herczeg Zoltán drogügyében újabb gyanúsítottat tartóztattak le

Újabb gyanúsított letartóztatását rendelte el a Fővárosi Főügyészség Herczeg Zoltán divattervező ügyében – derül ki az ügyészség Telexnek adott tájékoztatásából.

Herczeget kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt tartóztatták le, vele együtt egy másik embert is elfogott a rendőrség október végén, de őt szabadlábra helyezték.

A ügyészség a lap megkeresésére pénteken azt írta, az ügyészség

az ügy másik gyanúsítottjának a letartóztatását is elrendelte.

Herczeg korábban fellebbezett a letartóztatás ellen, amit az elsőfokú bíróság elutasított, a döntést most a másodfokú bíróság is helybenhagyta, így egyelőre a divattervező is letartóztatásban maradt.

A másodfokú döntés nyomán, a letartóztatás elrendelése mindkét gyanúsított vonatkozásában végleges

– írják.