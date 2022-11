Már Sebestyén Balázst és az RTL-t gyalázza a lakájmédia

Sebestyén Balázs és Vadon Jani az Origó elmondása szerint a TV2 egyik sikeres műsorával próbáltak viccelődni. A helyzettel megint magukat hozták kínos helyzetbe.

A fideszes propgandalap szerint a TV2 nem csupán teljes napon, hanem októberben a 18-59 éves nézők körében is a legnézettebb csatorna volt.

A TV2-n látható Párharc is nagyon sikeres, ami vélhetően nem tetszik Sebestyén Balázsnak, ugyanis próbált ezzel az új műsorral viccelődni – ezzel megint magát hozta kínos helyzetbe.

- írta az Origó.

Kitértek arra is, hogy az általa vezetett reality műsor mennyivel jobban szerepelt még Lékai-Kiss Ramóna vezetésével, aki azóta a TV2 népszerű műsoraiban szerepel, jelenleg a nagyon sikeres Dancing with the Stars háziasszonya.

Az RTL Klub dzsungeles műsorának jelenlegi évadát átlagosan 512 ezer tévénéző látta a teljes lakosság körében, ami 32%-kal kevesebb az előző, 2017-es évadhoz képest, amit nem Sebestyén Balázs, hanem Lékai-Kiss Ramóna vezetett.

Az első adás után sokat veszített az egyébként sem erős helyzetéből, ezzel ellentétben a TV2 erősödött, hiszen a teljes lakosság körében idén a celebes műsor ideje alatt átlagosan több néző választotta a TV2-t, mint őket.

- írták.