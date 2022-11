"Aljas, rohadék tolvaj banda ez": Hadházy szerint az ügyészség és a NAV is nyakig benne van a Microsoft-botrányban

Egytől-egyig megérdemeljük, mert nem tudtuk időben megakadályozni, hogy szétlopják a hazánkat – írta vasárnap délután a Facebookon Hadházy Ákos független parlamenti képviselő.

"Az OLAF [Európai Csalás Elleni Hivatal] SZERINT IS CSALT AZ ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG (!) (és ezek szerint pl. a NAV és az Ügyészség is) a Microsoft szoftverek és szolgáltatások beszerzésének ügyében. Gyakorlatilag ezt ismerte be Polt a kérdéseimre adott válaszában . Ezt jelenti ugyanis amikor azt írja, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal "megállapításokat és ajánlásokat tett" a folyamatban levő magyar nyomozáshoz

- írta a korrupcióvadászként is jellemzett politikus.

A legfőbb ügyész és a képviselő levelezését itt, az ügyészség honlapján olvashatja el.

Hadházy így folytatja:

A Legfőbb Társtettes válaszából ezen kívül még egy nagyon durva dolog kiderül: miközben ezek szerint az OLAF már lezárta a vizsgálatot, a magyar "ügyészség" gyakorlatilag semmit nem csinált az egyik legegyértelműbb, legjobban dokumentált és legmagasabb szintekig eljutó korrupciós botrányban. Ugyanis Polt szerint

HÁROM ÉV NEM VOLT ELÉG, HOGY LEFORDÍTSÁK AZ FBI ÁLTAL A MICROSOFT ÜGYBEN FOLYTATOTT NYOMOZÁS IRATAIT és emiatt gyakorlatilag semmit nem haladt sajnos előre a "nyomozás".

A Microsoft-botrány lényege, hogy a magyarországi Microsoft-leányvállalattal együttműködő viszonteladók – mint a 4iG Nyrt. egyik leányvállalata is – nagyon olcsón jutottak hozzá Microsoft-licencekhez, amiket aztán többszörös áron adtak tovább állami szerveknek, például a NAV-nak és az ORFK-nak is. Az amerikai tőzsdefelügyelet vizsgálata arra jutott, hogy az érintett viszonteladók és a hivatalnokok előre lebeszélték a közbeszerzések értékeit és időpontját, hogy az árkülönbségen aztán valamilyen arányban osztozzanak. Azóta az OLAF is nyomoz az ügyben, a Microsoft pedig megszakította a kapcsolatát a magyar viszonteladókkal, többek között a 4iG leányvállalatával, az ügyben érintett Humansoft Kft.-vel is – ezt már a Telex foglalta össze.