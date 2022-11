A tömeges postabezárások közepette megvan az új Magyar Posta-vezér – Egy háromszoros olimpiai bajnok ikon fia kerül az állami tulajdonban lévő cég élére

Balczó Barnabás – az öttusában az ötkarikás játékok mellett a világbajnokságokon is tíz aranyérmet szerzett Balczó András fia lehet a Magyar Posta elnök vezérigazgatója. A gazdaságfejlesztési miniszter ugyanis őt javasolja a Magyar Posta vezetőjének.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter Balczó Barnabást jelöli a Magyar Posta Zrt. igazgatósági tagjának, valamint azt a tulajdonosi javaslatot tette a Magyar Posta igazgatósága számára, hogy a jelöltet nevezze ki új elnök-vezérigazgatónak – tájékoztatta a miniszter kedden az MTI-t.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2022. október 22-én. MTI/Bruzák Noémi

A közleményben jelezte, hogy az új vezető közigazgatási tapasztalata mellett az MFB Invest Zrt. vezérigazgatójaként számottevő piaci gyakorlattal bír, továbbá 2016 óta a Posta felügyelőbizottságának elnökeként jelentős ismeretekkel rendelkezik a társaság működéséről.

A miniszter az új vezérigazgatótól elvárja, hogy tegye fenntarthatóvá és teljesen újítsa meg a társaság belső működését annak érdekében, hogy a Magyar Posta, mint az ország legnagyobb postai szolgáltatási és csomaglogisztikai vállalata megfeleljen a 21. század elvárásainak.

Ennek értelmében a Postának ügyfélközpontú, versenyképes, digitális és szolgáltató szemléletű, modern állami vállalattá kell válnia – tette hozzá közleményében a miniszter.

Közben sorra zárnak be a kisposták az országban

Az országban összesen 366 hivatal zár be a kormány által elrendelt spórolás miatt. Nemcsak kistelepüléseken, nagyvárosokban is. Szegeden tizenkettő, Miskolcon, Debrecenben és Pécsen kilenc, Nyíregyházán hét, Győrben öt, Salgótarjánban szintén öt posta zár be az energiatakarékosságra hivatkozva – számolt be az RTL Híradója még november elején.

A Postás Szakszervezet elnöke, Tóth Zsuzsanna az RTL-nek azt mondta: őket is meglepetésként érte a bezárások híre.