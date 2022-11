Nagy Márton elszólta magát! Ezek lehetnek az új ársapkás termékek

Sajt, kenyér, vaj, tejföl, tojás.

Hiába él már idén február óta hat termékre ársapka, abban, hogy a hazai fogyasztóiár-index nemhogy lassulna, hanem még csak egyre feljebb megy, az energiaárak mellett alapvetően az élelmiszerek drágulása a ludas – írta meg az mfor.hu.

A cikk emlékeztet arra, hogy a februári ársapkák bevezetésekor nehezen volt érthető, azok miért pont erre a féltucat termékre kerültek fel, s miért nem például a kenyér, a vaj, a sajt, a tojás vagy a tészták kerültek a kedvezményezetti körbe.

A gazdaságfejlesztési miniszter az Inforádiónak adott interjújából kiderült, hogy egyrészt valóban további élelmiszerek kerülnek a hatósági áras körbe, másrészt azt is kitudódott, hogy közülük is azokra kerülhet az ársapka, amelyek az elmúlt egy évben az átlagos, 40 százalékos (!) élelmiszerinfláció felett drágultak. De azok közül is csak azok, amelyek itthon is előállíthatók.

