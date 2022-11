Jeszenszky Zsolt: egy balos nem lehet keresztény

Meglehetősen érdekes okfejtésbe kezdett a PestiSrácok oldalán Jeszenszky Zsolt.



Kép: YouTube

Szerinte a valódi, tisztességes baloldaliságot jellemző szociális érzékenység, a nehezebb helyzetben lévőkkel való őszinte szolidaritás nemhogy nincs ellentétben a keresztény szellemiséggel, hanem az EGYIK fontos tégla a krisztusi tanok falában.

Jeszenky szerint a baloldaliság alapvetően azt jelenti, hogy valaki a társadalmi egyenlőtlenségeket nem fogadja el megváltoztathatatlan adottságként. És erre – baloldaliságának jellegétől függően – különböző típusú válaszokat ad.

A radikális, a kommunista, a harcos baloldali egyszerűen el akar venni azoktól, akiknek van, és odaadni azoknak, akiknek nincs.

Kitért arra is, hogy a baloldali szemben a tradicionális jobboldalival, aki azt vallja, hogy akinek van valamije, az munkával, tehetséggel, szorgalommal szerezte, és megérdemli. Vagy ha a szerencse is szerepet játszott, akkor ez is egy olyan adottság, ami része Isten teremtett világának, amit elfogadunk, amin változtatni nem tudunk.

A PestiTV egykori vezetője szerint amikor a kapitalizmus „elszabadul”, olyankor nagyon is van helye a valóban baloldali gondolatoknak, és indokolt valamifajta mérsékelt újraelosztás. Ezt képviselik a tisztességes baloldaliak, az egykori szociáldemokraták. De ők egyáltalán nem a kapitalizmus megdöntésében gondolkodtak.

Svédország remek példa. Egy nagyon is kapitalista, piacliberalizáló, a vállalatok szabályozását minimálisra redukáló rendszer, amely viszont a magas adókon keresztül egy erős szociális hálót épített ki a kevésbé tehetősek számára.

- írta. Majd hosszabb vallási fejtegetés után, eljut oda, hogy a vallási, hitbéli kereszténység mellett bármilyen – tisztességes – politikai meggyőződés megfér. Megférne. De ma már nincs vallási, hitbéli kereszténység kulturális kereszténység nélkül.

A keresztény hit és a keresztény kultúra nem tud létezni egymástól függetlenül, és mindkettő össztűz alatt van. Összehangolt támadás folyik a teljes judeo-hellén-keresztény civilizációval szemben.

- szögezte le az egykori külügyminiszter fia. Méghozzá egyrészt kívülről, a radikális iszlám világából, másrészt belülről, az ateista-progresszív-globalista, valójába nihilista, a hagyományainkat teljesen eltörölni akaró baloldal felől. Sőt, ma már nem is a jobb- és baloldal között van a törésvonal.

És innen jutott el oda, hogy aki ezt a mai baloldalt bármilyen módon is támogatja, annak nincs, nem is lehet semmi köze a kereszténységhez.

Sem a kulturálishoz, sem a vallásihoz. Mert a keresztény vallás az igazság kimondására és a szeretetre szólít fel, nem pedig a valóság tagadására, a „gyűlöletbeszéd” betiltásának nevében. A keresztény kultúra tenni akarásra nevel, nem pedig áldozati pózra. A keresztény hit a fajtalankodást, a nemi eltévelyedést kerek-perec bűnnek nevezi, nem pedig ünneplendő „másságnak”.

- jelentette ki, majd elmondta, hogy a keresztény kultúra a más kultúrák értékeinek befogadásáról szól, nem pedig a sajátunk feladásáról.