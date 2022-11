Népszava: több mint száz helyen szűnne meg a háziorvosi ügyelet a kormány új átalakítási terve miatt

Ha a terv megvalósul, akkor hétköznaponként 90 ezer emberre jutna egy háziorvos a mostani 40 ezer lakos/háziorvos arány helyett.

A Népszava cikke szerint az újabb egészségügyi átalakításra készülő kormány nem hagyná érintetlenül a háziorvosi ügyeleti rendszert sem. A lap korábban már beszámolt róla, hogy a kormány tervei szerint Budapesten kívül az Országos Mentőszolgálatra (OMSZ) bíznák a feladat megszervezését.

A lap a birtokába került OMSZ-koncepció alapján (amely a háziorvosi rendszer átalakításáról is szól) azt írja, a jövőben a tervek szerint országosan 81 járásnak lenne 102 ügyeleti központja a mostani közel 300 helyett. Ebből 21 csak gyermek, 21 csak felnőtt ellátóhely, 60 pedig vegyes (gyermekeket és felnőtteket is fogadó) lenne.

Megyénként 3-4 úgynevezett Járási Sürgősségi Alapellátási Központ jönne létre, több megyében pedig a mostani közel tucatnyi orvosi ügyeleti pontból csak néhány maradna meg. A koncepciót bírálók szerint ez főként az aprófalvas megyékben jelenthet komoly betegbiztonsági kockázatot.

A lap felsorolta azokat a településeket is ABC-sorrendben, ahol a tervek szerint helyben megszűnne az alapellátási ügyelet:

- Abádszalók, Abaújszántó, Abony, Adony, Albertirsa, Andocs

- Balatonboglár, Balatonföldvár, Balkány, Bátaszék, Biatorbágy, Biharkeresztes, Borsodnádasd, Budaörs, Bugyi, Bük

- Csokvaomány

- Demecser, Dorog, Dunaharaszti, Dunavarsány, Dunavecse

- Elek, Emőd, Ercsi

- Fegyvernek, Felsőzsolca, Fót

- Gesztely, Gyömrő

- Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúsámson, Halásztelek, Harkány, Héhalom, Hévíz

- Jánoshida, Jánossomorja

- Kaba, Káloz, Kecel, Kelebia, Kisbárapáti, Kiskunlacháza, Kistarcsa, Komádi

- Lajosmizse, Létavértes

- Maglód, Mátraszentimre, Mélykút, Mindszent, Múcsony

- Nádudvar, Nágocs, Nagymaros, Nagyvenyim, Nyékládháza, Nyírábrány

- Ócsa, Őriszentpéter, Örkény

- Pálháza, Pécel, Pilis, Pilisvörösvár, Polgár, Polgárdi, Pomáz

- Rakamaz, Recsk, Rudabánya

- Sajószentpéter, Simontornya, Solt, Sülysáp, Szabadszállás, Százhalombatta, Szendrő, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szirmabesenyő

- Tahitótfalu, Tápiószele, Tarpa, Tiszacsege, Tiszaföldvár, Tiszalök, Tiszalúc, Tompa, Törökkoppány, Túrkeve

- Újfehértó, Újhartyán, Üllő

- Vajszló, Vámospércs, Veresegyház

- Zalakaros, Zsámbék

A cikk szerint az ügyeleti rendben a háziorvos reggel nyolc és délután négy között a rendelőjében dolgozna, négytől este tízig, illetve hétvégén és ünnepnapokon pedig beosztható lenne a járási egészségközpontokba ügyelni. A tervezet készítőinek becslései szerint járásonként 1,5-2 hétköznapi délutános műszak jutna egy-egy háziorvosra.

A lap szerint a szöveg nem egyértelmű, mert úgy is olvasható, hogy este tízig a járási központba beosztott háziorvost nemcsak sürgős esetben, hanem normál panasszal is föl lehetne keresni. Egyes szakértők szerint már az is kétséges, hogy lesz-e egyáltalán olyan háziorvos, aki elvállal ilyen ügyeleteket.

Egyre öregednek a háziorvosok

A Népszava kitért rá, hogy hosszú évek problémája az, miszerint a háziorvosok átlagéletkora egyre inkább növekszik, mostanra körülbelül ezren vannak, akik már 70 évesek is elmúltak – az elöregedett háziorvosok pedig nehezebben fognak ügyeletre vállalkozni.

A koncepcióban szerepel ez a mondat is a cikk szerint, amely az este tíz utáni, illetve a teljes ügyeleti időre vonatkozik: „az Országos Mentőszolgálat diszpécserközpontja osztályozza a feladatokat és jelzi a háziorvos számára a helyszínre vonulási igényt”. Ezzel kapcsolatban egyelőre a szakmai szervezetek is csak találgatnak, hogy pontosan mit is jelent: az OMSZ kivonul mentővel, és erről értesíti az ügyeletes háziorvost, vagy az OMSZ utasítja az ügyeletes háziorvost a helyszínre kiszállásra.

A cikk szerint a birtokukba került koncepció nem számol azzal, hogy az ország összes járásában legyen alapellátási ügyelet. Ahol viszont marad ilyen pont, ott az adott járás háziorvosai saját asszisztenciájukkal fogadnák az ügyeleti helyzínen a betegeket.

"Este tíz után másnap reggel nyolcig a sürgősségi feladatokat orvos, mentőtiszt, vagy diplomás, úgynevezett kiterjesztett hatáskörű ápoló végezné, akiknek a munkáját további ápoló és gépkocsivezető is segítené. Szükség esetén helyszínen is látnának el betegeket. Eddig 40 ezer lakosra jutott egy orvos, ha a terv megvalósul, úgy a jövőben hétköznaponként 90 ezernek, hétvégén 60 ezernek lenne egy felsőfokú végzettségű ellátója.

Takács Péter egészségügyi államtitkár nyilvános szereplései alkalmával az ügyeleti ellátás átszervezését rendre úgy említette, hogy a tavaly óta próba-programként működtetett Hajdú-Bihari ügyeleti rendszert terjesztik ki országossá. Ott az önkormányzatok átadták az ügyeletek működtetését az OMSZ-nak, s a háziorvosoknak nem kellett kötelezően részt venniük abban. Azaz az államtitkári programban leírtakat még sehol nem tesztelték. A koncepció bírálói szerint az OMSZ-nak a mentés mellett az országos alapellátási ügyeletek működtetésére nincs elegendő szakembere – orvosa, ápolója – sem"

– olvasható a cikkben.