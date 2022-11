Rétvári Bence az uzsorázásról: Brüsszel

A belügyi államtitkár szerint a kormány mindent megtesz a nyomor, a rendőrség pedig annak vámszedői ellen.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. november 8-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Vadai Ágnes írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be Pintér Sándor belügyminiszternek arról, milyen lépéseket tesznek a nyomor vámszedői ellen, A DK politikusa idézte a Népszava cikkét, amely szerint már most is sok áldozata van az uzsorázásnak, de a szakértők szerint infláció és az energiakrízis miatt egyre többeket fenyegethet a kizsákmányolás veszélye.

Rétvári Bence belügyi államtitkár ehhez képest válaszában elég messziről indított, jelezte, hogy az Orbán-kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy

a lehető legnagyobb mértékben megvédje a magyar embereket a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók negatív hatásaitól.