Rogán barátjának lakásába volt bejelentve az orosz kémfőnök fia

Még néhány hónappal ezelőtt is Budapest belvárosában volt Andrej Nariskin, az orosz külső hírszerzést (SZVR) vezető Szergej Nariskin fiának bejelentett lakcíme – számolt be róla a Direkt 36 oknyomozó portál.

Az érintett, 101 m²-es, kétszobás ingatlant még 2008-ban vásárolta meg Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletember. A tulajdoni lap szerint a lakás jelenleg is a Michaeli érdekeltségében lévő, ügyvezetőként általa irányított TNN Realestate Investments Kft. tulajdona – írja a Direkt36-ra hivatkozva a Magyar Hang.

Felidézték, Shabtai Michaeliről több lap is megírta, hogy üzleti szálakon kötődött a letelepedési kötvényprogramhoz, valamint közeli kapcsolatban áll Habony Árpáddal, illetve a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antallal. Michaeli korábban a Media1-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „Rogán Antal már több mint tíz éves barátom”, ugyanakkor azt is állította, hogy „ez egy magánemberi kapcsolat, soha semmilyen közös üzleti ügyünk nem volt”.

A Direkt36 több kérdést is intézett a Miniszterelnöki Kabinetirodához. Például arról érdeklődtek, Rogán Antal – aki a mostani ciklusban már az orosz kémek elhárítására is hivatott Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is felügyeli – rendelkezett-e információkkal Shabtai Michaeli barátja és Andrej Nariskin kapcsolatáról. Erre a tárca ugyan nem válaszolt, de több más információt megosztottak a portállal. Például azt, hogy a Nariskin család 2015 óta meglévő letelepedési engedélyét nemzetbiztonsági kockázat miatt az AH már 2020-ban visszavonta, ám ez a döntés még nem végleges, mert Nariskinék fellebbeztek ellene, és a bíróság még nem határozott az ügyben.