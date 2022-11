Bukás lesz a nemzeti konzultáció? Varga Mihály már szinte könyörög, hogy töltsük ki

"Töltsük ki a nemzeti konzultációs íveket", az emberek biztassák erre ismerőseiket, barátaikat – mondta a pénzügyminiszter pénteken Budapesten.



Fotó: MTI/Kovács Attila

Varga Mihály a Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű országjárás keretében, Óbudán tartott fórumon kiemelte, a magyar kormány Európában elsőként kérdezi meg az emberek véleményét a szankciókról. A kérdőívek kitöltésével egyetértési pontokat keresnek.

"Ha 1 millió, 2 millió ember elmondja az álláspontját, az már olyan mintavétel az ország a társadalom véleményéről, amit érdemes figyelembe venni a kormánynak, (...) töltsük ki tehát a nemzeti konzultációs íveket, akkor egy megalapozott véleménnyel tud menni Brüsszelbe a magyar kormány"

- jelentette ki a miniszter.

Varga Mihály elmondta, a kormány célja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, valamint, hogy megpróbálja meggyőzni Brüsszelt: a háború ellenében hozott szankciós intézkedéssorozat rossz irány, nem visz közelebb a megoldáshoz. Mindezek csak értelmetlen módon nehezítik az európai, köztük a magyar emberek életét.

Ugyanakkor hangsúlyozta, "nem kérdés számunkra, ki az agresszor, az agressziót Oroszország indította el"; a magyar kormány a béke pártján van.

Varga Mihály emlékeztett: a háborúra adott válaszként a brüsszeli adminisztráció első lépése a szankciós politika létrehozása volt, ez azonban energiaválságot és növekvő energiaárakat okozott. A háború és az energiaválság az árak növekedésén keresztül pedig elhozta a magas inflációt – mutatott rá.

Elmondta: a magyar kormány megpróbálja elérni, hogy

a szankciók az ország számára legfontosabb energetikai területre ne vonatkozzanak.

Hiszen nem politikai, nem ideológiai, hanem fizikai kérdés, hogy az energiát honnan kapja Magyarország, amelynek erre csak gáz-, illetve olajvezetéken van lehetősége.

Varga Mihály előadásában az Oroszország ellen hozott szankciók haszonélvezőire és veszteseire is kitért. Előbbiek között Oroszország mellett az Amerikai Egyesült Államokat, Kínát és Soros Györgyöt is említette, hozzá kapcsolódóan pedig a magyar baloldalt is ide sorolta. Magyarázatában példaként hozta, hogy a háború kitörése óta Kína és Oroszország között a gazdasági kapcsolatok megháromszorozódtak. Utóbbiaknál pedig Európát jelölte meg, mivel az unió gázfelhasználásának 40 százaléka származott Oroszországból, és ezt most máshonnan kell pótolni, jóval magasabb áron, ami tönkre teszi az európai gazdaságokat.

Ebben a helyzetben a miniszter szerint a kormány annyit tud tenni, hogy kikéri az emberek véleményét a 12. nemzeti konzultációval, valamint, hogy megpróbálja védeni a magyar családokat. Kiemelte: nemzetközi összevetésben az Európai Unióban Magyarország adja a legnagyobb támogatást az energiárak kompenzálására, minden magyar család havi 181 ezer forintos támogatásban részesül az átlag fogyasztásig.

Bízzanak a magyar kormányban, amelyet nem lehet azzal vádolni, hogy nem aktív és cselekvőképes – mondta Varga Mihály.

"Az elmúlt 12 évben amikor valamilyen baj vagy válság szakadt a nyakunkba, azokból a végén jól tudtunk kijönni"

- fogalmazott, majd előadása végén ismét a kérdőívek kitöltésére és visszaküldésére kérte a hallgatóságot.