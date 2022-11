Állítólag csak ideiglenesen.

A telex.hu információi szerint budapesten és több vidéki városban is aláírásokat gyűjtöttek a posták megmentésére. Ez azonban mind hiába volt: pénteken 366 posta szűnt meg az energiatakarékosságra hivatkozva, mondván: „a háború és a szankciók miatt kialakult, egész Európát sújtó energiaválság okán egyre több ország és egyre több vállalat vezet be rendkívüli takarékossági intézkedéseket”. Az ígéretek szerint csak ideiglenes az intézkedés.

A léptékét viszont jól mutatja, hogy Szegeden a tizenkilenc postából most tizenkettőre került lakat, Pécsen tizennyolc postahivatalból tízre, Győrben öt hivatal érintett, a lakosok pedig dühösek és elégedetlenek.

Mint ismert, az ellenzék tiltakozásokat is szervezett, ám Orbán Viktort ez nem hatotta meg.

A kormányfő minderről a parlamentben azt mondta: a Postát csak úgy lehet megmenteni, ha belülről alakítják át azt.

A Posta szerint a bezárások összesen 210 települést érintenek: azon a 101 településen, ahol több posta is működik, a megmaradt hivatalokban nagyobb lesz a kapacitás. Ahol pedig mindegyik megszűnik, ott mobilpostákat használhatnak az emberek.

A posták bezárása munkahelyek megszűnését is jelenti, de a Magyar Posta állítása szerint az a 740 dolgozó, aki a bezárásra ítélt hivatalokban dolgozott, nem veszíti el a munkáját, csak átteszik őket egy másik postához.

Az emberek, az önkormányzatok és az ellenzéki pártok viszont nem fogadták nagy örömmel a postabezárásokat: országszerte több helyen is petíciókkal tiltakoztak ellene.

Budapesten például a kilencedik kerületben a DK gyűjtött aláírásokat a héten, Óbudán a Jobbik tiltakozott csütörtökön, az első kerületben a Párbeszéd tartott “szolidaritási eseményt” pénteken, de a Mi Hazánk is tartott sajtótájékoztatót a Magyar Posta előtt csütörtökön. Vácon önkormányzati képviselők indítottak petíciót, a budapesti második kerületben pedig pénteken a polgármester, Őrsi Gergely várta a lakókat egy bezárásra ítélt posta előtt. A helyi önkormányzat még azt is felajánlotta, hogy két helyiségét is ingyen bérbe adja a postának, még a gáz- és villanyszámlát is kifizetik helyettük, csak ne zárják be Török utcai és a Kelemen László utcai postáit.

De ahogyan írtuk is: minden intézkedés hiába, a kormány döntött, így pénteken mind a szóban forgó 366 intézmény bezárásra kényszerült.