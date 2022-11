Balesetekkel és tűzesetekkel indult a vasárnap

Több helyen autók ütköztek össze, vagy borultak fel, Pécelen és a XIX. kerületben épületekben keletkezett tüzeket oltottak el a tűzoltók.

A katasztrófavédelem eseménytérképe szerint a november 13-ai vasárnap folyamán eddig több baleset és tűzeset is történt az országban.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Vasárnap délelőtt egy beton villanyoszlopnak ütközött és azt az úttestre döntötte egy autós Budapesten a XII. kerületben, a Zugligeti úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet, jelenleg pedig a mentőket és az áramszolgáltató munkatársait várják a balesethez.

Pusztaszabolcs és Szabadegyháza között két gépkocsi ütközött össze az összekötő út 8-as kilométerszelvényénél, a vasúti hídnál. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a karambolos járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

Velence és Pusztaszabolcs között egy autó lesodródott, majd az árokba borult a két települést összekötő út 15-ös kilométerszelvényénél. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A társhatóságok is megérkeztek a helyszínre.

Győrszemerénél a 83-as főút 61-es kilométerszelvényénél, a szőlőhegyi településrész elágazásánál egy autó árokba hajtott, majd nekiütközött egy fának is. A győrszemerei önkéntes tűzoltókat követően a győri hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Áramtalanították a járművet, amelynek vezetője saját erejéből ki tudott szállni. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

Pécelen a Gyár utcában egy hatvan négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és egy melléképület égett teljes terjedelmében, a tüzet a fővárosi tűzoltók három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották. Az egységek a munkálatok közben egy gázpalackot hoztak ki az épületből. A házban négyen laktak, a közlemény szerint "számukra lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség."

A fővárosban a XIII. kerületben egy autó borult az oldalára vasárnap reggel a Reitter Ferenc utca és a Szegedi út sarkán. Az autóban csak a vezetője utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók a jármű áramtalanítása után megszüntették a forgalmi akadályt.

Vasárnap kora reggel ugyancsak a fővárosban, a XIX. kerületben a Zrínyi utcában egy tetőtér-beépítéses, szállásnak használt lakóépület egyik tizenkét négyzetméteres helyisége égett ki teljesen. A helyszínre kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral rövid időn belül eloltották a lángokat. Az épületben tizenhárman tartózkodtak, ketten az épület előtt várakoztak az egységek kiérkezésére. A többieket kikísérték az udvarból, két embert pedig a tetőtérből mentettek ki a tűzoltók. Az esethez a társhatóságok is kiérkeztek. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik.