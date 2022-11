Jeszenszky Zsolt végre elnézést kért Baranyi Krisztinától

A kormánypárti műsorvezető szerint azonban a ferencvárosi polgármesternek is lenne miért elnézést kérnie.

A Telex cikke szerint szombaton késő este a Facebook-oldalán kért bocsánatot Jeszenszky Zsolt (DJ Jeszy), a Pesti TV műsorvezetője Baranyi Krisztina ferencvárosi független polgármestertől.

Fotó: Facebook/Baranyi Krisztina

Az ügy előzménye, hogy Baranyi az ATV egyik adásában nem állt szóba az oda meghívott Szalai Szilárddal, a Pesti Srácok kormánypárti média munkatársával, mivel Baranyi szerint az nem sajtó, amit a Pesti Srácok csinál. Erről vita alakult ki a műsorban, majd egy másik adásban Baranyi bejátszott egy felvételt a Pesti TV egyik műsorából, ahol arról beszéltek a műsorvezetők, hogy inkább szeretkeznének egy kecskével, mint Baranyival, mert a kecskét utána meg lehet enni.

Ezek után kért elnézést Jeszenszky a Facebook-oldalán, a bejegyzésben a következőket írva:

„Baranyi Krisztina politikai tevékenységének, ennek során állandósult vádaskodásainak és hisztériáinak bírálata, hazugságainak leleplezése minden esetben jogos. … Ellenben bárkinek a személyét minősíteni – akár seggnyalónak vagy ócska propagandistának nevezzük, akár a külsejével, női mivoltával kapcsolatosan sütünk el gúnyos vicceket – mindig az érvek, az érdemi mondanivaló hiányát mutatja. Egy korábbi műsorunkban Baranyi Krisztinára tett dehonesztáló megjegyzéseinkkel mi is átléptük a jóízlés határát. Bár a Baranyi által közölt, majd a baloldali sajtón vezényszóra végigfutott állításokkal ellentétben az inkriminált mondatok nem tőlem hangzottak el, de a későbbiekben magam is kiálltam mellettük – helytelenül. … Kollégáim, és különösen a magam nevében is ezúton kérek elnézést Baranyi Krisztinától a méltatlan megjegyzésekért.”

Jeszenszky a bejegyzésben azzal is érvelt, hogy Baranyinak politikusként el kell viselnie, ha "hideget-meleget" kap, és ha nem bírja, akkor legyen inkább más, mondjuk mosónő.

A kormánypárti műsorvezető a bejegyzésben arra is felkérte Baranyit, hogy ő is kérjen elnézést Szalai Szilárdtól, illetve mindazoktól, akik "nem osztják az ő politikai krédóját, ezért személyeskedően ócska propagandistának nevezi őket; és azoktól a kerületi képviselő testületi tagoktól – köztük a vele elvileg szövetségben lévő, de más pártokat képviselőktől – is, akiket pedig rendre hülyének, butának, fasisztának, tolvajnak minősít”.

Baranyi a Facebook-oldalán a következőket reagálta Jeszenszky posztjára:

"Meg vagyok lepve

Hogy három év után magától bocsánatot kér

Nem ilyennek ismertük meg.

Máskor ehhez 4 év pereskedés kell, az adófizetők pénzén.

Azért közben volt még egy lekurvázás és egy szavazás arról, hogy a követői tényleg a kecskét…?"