Telex: januártól nem kell a sofőrnek magánál tartania a jogsit és a forgalmit

Egy korábbi törvénymódosítás szerint 2023. január elsejétől már nem kell bírságtól tartaniuk azoknak, akik nem tudják a jogosítványt vagy a forgalmit felmutatni a közúti ellenőrzés során a rendőröknek. Akadnak azonban kivételek.

A Telex cikke szerint egy korábbi törvénymódosításnak köszönhetően 2023. január elsejétől már nem kell bírságtól tartaniuk azoknak az autó- és más gépjárművet vezetőknek, akik véletlenül otthonhagyták a jogosítványt vagy a forgalmit.

Fotó: Illusztráció/police.hu

A cikk szerint a közúti ellenőrzést végző rendőröknek eddig is volt helyszíni mérlegelési jogköre (vagyis szóbeli figyelmeztetéssel is továbbengedhették a feledékeny sofőröket), az okmányok otthonfelejtése alapesetben a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésnek minősül, amit 5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy legfeljebb 150 ezer forintos büntetés terhel.

A lap megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) nem tudott válaszolni, hogy eddig hány esetben büntettek valójában az otthonfelejtett okmányok miatt, mert erről nincs részletes kimutatás, de a Telex rendőrségi forrásokból úgy értesült, a gyakorlatban azokkal szemben csak szóbeli figyelmeztetést alkalmaznak, akik végig együttműködőek a közúti ellenőrzés alatt.

"A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 2020. május 28-óta hatályos módosítása a jövő év elejétől teljesen új helyzetet teremt. 2023. január 1-től nem kell majd bemutatni a fenti két okmányt az igazoltatáskor, és ezért semmilyen módon nem szankcionálhatják a vezetőket, hiszen az ilyesmi többé nem minősül szabálysértésnek. Fontos részlet, hogy a változás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban"

- olvasható a cikkben.

A lap szerint az utóbbi kitétel azt jelenti, hogy aki magyarként külföldi rendszámú autót vezet, az továbbra is köteles lesz magánál tartani az okmányait, és azokat ellenőrzéskor át kell adnia. Aki külföldi állampolgárként vezet magyar rendszámú autót, annak ugyanígy kell eljárnia: ne hagyja otthon a jogosítványát és a jármű forgalmiját. Külföldön pedig magyarként továbbra is magunknál kell tartani az okmányainkat, és a Magyarországon regisztrált jármű nemzetközi kötelező biztosítási igazolását.

A Telexnek az ORFK elárulta, a rendőrök évek óta elektronikusan ellenőrzik a Belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő adatokat (a jármű és a sofőr adatait is) a kéziszámítógépeken, vagyis a törvénymódosítás csak lekövette a gyakorlati eljárásokat.

"Azokban az esetekben, amikor valakinek a helyszínen elvennék a jogosítványát, ezt januártól csak akkor fogják megtenni, ha az illető átadja azt, de bárhogy is dönt, vezetési jogosultságát egyszerűen felfüggesztik az állami rendszerben. A perceken belül rögzített változást követően hiába lesz nála a kártya, minden ellenőrzésen azonnal tudni fogják, hogy engedély nélkül vezet. Mindez hasonlóan alakul akkor is, ha egy autót a rendőr von ki a forgalomból: ha vezetője átadja a forgalmit, elveszik tőle, de akkor is kivonják a forgalomból az autót, ha nincs kéznél az okmány. Ilyen esetekben utólag kell leadnia azt"

- olvasható a cikkben.