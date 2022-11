A vasútnál "egymást licitálják túl hülyeségben", hogy tartani tudják az előírt megszorításokat, a szakszervezet szerint a 18 fok alkalmatlan a munkavégzésre

A vasutasok dideregnek, nem tarthatóak a 18 fokos munkakörülmények.



Kép: MÁV

Egyes vasúti vezetők "egymást licitálják túl hülyeségben", hogy elérjék a kormány által elrendelt 25 százalékos gázfogyasztás-csökkentést – írja a hrportál.hu.

A szakszervezet elmondása szerint teljesen abszurd a helyzet, ezért újabb körben próbált egyeztetni a munkáltatóval múlt hét végén, miután szeptember óta folyamatosan küzdeniük kell azért, hogy emberi munkavégzésre alkalmas hőmérsékletű munkakörnyezet álljon rendelkezésükre.

A kormány szeptember elején bejelentette, hogy a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények kivételével 25 százalékos gázfogyasztás-csökkentést ír elő az összes állami intézménynek és állami gazdasági társaságnak. Ekkor rendelték el azt is, hogy az állami intézményekben 18 fokban maximálják a hőmérsékletet a fűtési szezonban, többek közt a vasútnál is.

A mostani tárgyalási fordulóról a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) beszámolt, mint írták, az érdekképviseleti oldal felsorolta a kormányrendelet negatív következményeit, kitértek egyes helyi vezetők túlkapásaira. Egybehangzó vélemény volt, hogy 18 fokban a munkavállalók egészsége veszélybe kerülhet.

Már csak azért is lehetetlen a helyzet, mert például a pályaszolgálatosok egy-egy esős műszak után nem tudják szárazon átadni a munkaruhát a váltásnak. A törülköző és a nyirkos formaruházat ráadásul − mivel ilyen hőmérsékleten képtelenség megszárítani – nagyobb eséllyel be is penészedhet.

Az energiafelhasználást általában is korlátozzák a telephelyeken, és két helyszínen előfordult, hogy megtiltották a kávéfőző, a vízforraló és a hősugárzó használatát, de a hűtőszekrényeket is áramtalanították.

A tárgyalásokon már ott tart a helyzet, hogy az érdekképviselet azért könyörög, hogy legalább civil ruházatot lehessen viselni a hőérzet javítására, ebbe a munkáltató csak úgy hajlandó viszont belemenni, ha az „nem tér el jelentősen a formaruházattól”, vagy ha azt az egyenruha alá veszik fel.

A szakszervezet Orbán Viktorhoz címzett nyílt levelében úgy fogalmaz, hogy

az alacsony munkahelyi klimatikus környezet, mint fizikai kóroki tényező a munkavállalók szervezetére jelentős megterhelést gyakorol. A megfelelő klímaparamétereknek azért van nagy jelentőségük, mert a munkavállalók komfortérzetét nagymértékben befolyásolja a munkahelyi klíma. Ennek függvényében romolhat a teljesítményük, ráadásul a nem megfelelő hőérzet fáradtsághoz, koncentrációcsökkenéshez, egészségügyi panaszokhoz, megbetegedésekhez vezethet.

Arról, hogy a dolgozók milyen alternatív módokon igyekeznek felvenni a versenyt a hideggel, a hrportál.hu oldalán olvashatnak.