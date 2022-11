Januártól még tovább emelkedhet a gáz ára? Könnyen lehet!

Még mindig óriási a rezsikáosz, akik nagyobb lakásban vagy házban élnek, még most sem tudják, mire számíthatnak a téli fűtésszezonban. A kérdés pedig, hogy a most is pokolian drága gáz ára tovább emelkedik-e januárban.

Az Otthontérkép Magazin részletesen ecseteli, hogy a 1729 köbméteres gázmennyiség fogyasztói jelleggörbe alapján való elbírálása milyen nehézségekkel jár, erre jönnek még rá a különféle kedvezmények, kitételek, mérési különbségek. Ember legyen a talpán, aki követni tudja.

Erre jön még rá, hogy azt már biztosan tudjuk, hogy január elsejétől biztosan árváltozás várhat, mivel a mai lakossági árak csak 2022 december 31-éig érvényesek.

Fotó: 123RF.com

Aki rendszeresen követi a híreket, jól láthatja, hogy az őrült magasságokból jelentősen visszazuhant a gáz tőzsdei ára. Mielőtt azonban mosolyra húzódna a szánk, eláruljuk, hogy a szakértők szerint még akkor sem igen csökkenhet a lakossági gáz ára januártól, ha egyébként tartós marad a mostanság jellemző alacsonyabb tőzsdei gázár. Ennek összetett okairól az Otthontérkép magazinban olvashatnak.

A lényeg: még a szakértők sem tudnak előre jósolni sok tényezőt. Egyrészt azt, hogy pontosan mennyi lesz a gáz tőzsdei ára a következő fél-egy évben, másrészt, hogy a magyar költségvetés mennyit és meddig tudja kompenzálni a lakosságnak a piaci és a támogatott árak közti, még ma is meglévő szakadékot.

Így gyakorlatilag két forgatókönyvet lehet felvázolni arra, hogy januártól milyen árat fizetünk a nem rezsicsökkentett gázért, illetve a rezsicsökkentett mennyiséget részben vagy egészben ugyancsak piaci áron fogjuk-e megfizetni.

A fenti leírták okán – nagyon leegyszerűsítve – tehát két eset lehetséges.

1,

Az első, optimistább verzió szerint tartósan alacsony marad a gáz tőzsdei, világpiaci ára, amelyhez azért az is szükséges lenne, hogy az orosz-ukrán konfliktusban legalább egy tartósabb tűzszüneti megállapodás jöjjön létre, és legalább a gáz tekintetében enyhüljön a szankciós politika.

2,

A pesszimistább forgatókönyv szerint az úgynevezett TTF tőzsdei gázárak csak ideiglenesen csökkentek most, mivel az európai gáztározók átlagosan 90 százalékig tele vannak, ám ahogy elkezdődik a tél és újra ürülnek a tárolók az EU-ban, továbbá az orosz-ukrán konfliktus sem enyhül érdemben, akkor újra emelkedésnek indulhat a tőzsdei gázár.

Tehát csökkenésre aligha lehet számítani...