Kommunista médiamunkással gyalázta Schmidt Mária a kommunista médiamunkásokat

Azok a németek, akik egyébként a két Németország újraegyesítésekor mindenkit kirúgtak, aki valaha dolgozott a kommunista NDK médiájában, nálunk állásban hagyták őket – fejtegette Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum, valamint a XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatója az utóbbi által szervezett, Médiaegyensúly-konferencia nevű rendezvényen kedden.



Schmidt Mária főigazgató beszédet mond Alain de Benoist francia filozófus Miért került válságba az Európai Unió a globalizáció korában? című előadása előtt a Terror Háza Múzeumban 2022. október 25-én. MTI/Illyés Tibor

Schmidt arról beszélt, hogy a rendszerváltás után a korábbi pártállami médiában külföldi befektetők jelentek meg, akik lepaktáltak a kommunistákkal, és meghagyták őket a magyar média hatalmi pozícióiban.

A háromszoros főigazgató beszélgetőtársa egyébként Stefka István, a Pesti Srácok lapigazgatója volt, aki történetesen éppen egy olyan kikupálódott kommunista újságíró, akit Schmidt német analógiája alapján ki kellett volna rúgni a rendszerváltás után.

A Telex szerint Stefka 1972-től 1993-ig volt a Magyar Rádió munkatársa és rovatvezetője tehát a pártállami időkben került oda, és a rendszerváltásnál sem távolították el. 1977-től a Magyar Televíziónál is dolgozott, és innen sem rúgták ki a rendszerváltáskor hiszen ez nem Németország, 1982-ben pedig belügyi tudósítóként állami kitüntetést kapott a kommunista kormány belügyminiszterétől.

Két évvel később a rangos Szocialista Kultúráért díjat vehette át.

Szóval a keddi konferencia első beszélgetésén ez a két ember beszélgetett Huth Gergely moderálásával arról, mennyire súlyos mulasztása a legújabbkori magyar történelemnek, hogy a kommunisták át tudták menteni hatalmukat a médiában a rendszerváltás utáni évekre is.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy jelenleg a magyar médiában van egy nemzeti-patrióta és egy nemzetközi oldal, utóbbi természetesen a kommunisták örököse.

Akik Moszkva legtalpnyalóbb kiszolgálói voltak, azok egy pillanat alatt át tudtak állni a másik oldalra, és a mai napig kitartanak

– mondta a főigazgató, aki szerint ezek az újságírók nem szuverenisták. Ezért is vásárolták fel szerkesztőségeiket külföldi befektetők, hiszen tudták, az itt dolgozók nem nemzeti érdekeket képviselnek. Éppen ezért már nem is igazán baloldaliak és nem is liberálisok, simán csak a külföldi érdekek kiszolgálói.

A főigazgató szerint azonban a nemzetközi oldal nem akarja ezt belátni, és most úgy húzzák rá mindenkire a putyinbérenc jelzőt, mint ahogy a '90-es években kiáltottak ki mindenkit antiszemitának, akit el akartak lehetetleníteni.

A beszélgetés további részletei a Telex írásában olvashatóak.