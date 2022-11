Lengyel elnök: nem szándékos találat volt a keddi rakétabecsapódás lengyel területen

Andrzej Duda lengyel elnök szerint nincs jele annak, hogy a rakétabecsapódás szándékos támadás lett volna Lengyelországnak, írja a BBC nyomán a 24.hu.

Andrzej Duda lengyel elnök varsói sajtóértekezlete a 2022. november 16-ára virradó éjszaka. Előzőleg robbanás történt a kelet-lengyelországi Przewodówban és két ember életét vesztette. Sajtóhírek szerint két rakéta csapódott be a falu egyik gabonasilójába, miközben Oroszország folytatja háborúját Ukrajna ellen. MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Az elnök „sajnálatos esetnek” nevezte a történteket. Duda elmondta azt is, hogy valószínűleg egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be.

Prezydent @AndrzejDuda: Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300. Nie mamy w tej chwili dowód na to, że była to rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską. [1/2]

@BBN_PL