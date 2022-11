Tüntető emberekre nyitottak tüzet egy teheráni metróállomáson

Videók tanúsága szerint az iráni biztonsági erők tüzet nyitottak az emberekre egy teheráni metróállomáson, illetve a rendőrök végigmentek a metrókocsikban és olyan nőket vertek meg gumibottal, akik a tüntetéseken nem takarták el a hajukat.

Fotó: pixabay.com

A közösségi médiában közzétett felvételeken az látható, hogy a lövések miatt az utasok elkezdenek a kijáratok felé futni, eközben többen elesnek és eltapossák őket. Az AFP hírügynökség szerint az újabb összecsapásokban hat ember halt meg az éjszaka folyamán – írja a 444,hu.

Nov. 16, Islamic Republic’s forces of brutality attacking citizens in City Theater Metro Station in Tehran.#MahsaAminipic.twitter.com/se858Q5lNm